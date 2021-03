Saint Vincent s’apprêtait à faire un album inspiré de Tool

La semaine dernière, nous avons pu apprécier le retour de St. Vincent avec un nouveau single musical intitulé «Frayez-vous un chemin dans la douleur« , Une chanson que la chanteuse a qualifiée de » blues for 2021 « et qui fera partie de son prochain album intitulé »La maison de papa», Dont la date de lancement est prévue pour le 14 mai.

Le sixième album studio de Annie Clark (son vrai nom), promet à ses fans de présenter un style chaleureux qu’elle-même a pointé de ses inspirations dans la ville de New York des années 70, en utilisant les bandes de Jean Cassavetes comme comparatif.

Cependant, un rapport d’Uproxx indique que la chanteuse a assuré que, lors d’une récente interview avec radio.com, son projet initial était de créer un « album lourd » dans le prolongement de « Masseduction». «Ce serait lourd tout le temps, comme ‘Hé les enfants, aimez-vous Outil? Eh bien, ils vont adorer l’album de Saint-Vincent ‘», A commenté l’artiste.

Clark Il a assuré qu’après avoir passé du temps avec cette idée originale, il avait le sentiment qu’il n’avait vraiment rien à dire avec elle. Elle assure qu’elle n’a rien ressenti en essayant de faire quelque chose de plus dur et de plus anguleux par rapport à son album précédent, mais elle a réussi à se sentir libre, amusante et fraîche lorsqu’elle s’est tournée vers la musique made in. New York entre 1971 et 1976.

«Et c’est là que la musique a fini par m’emmener», dit-il. En 2018, la chanteuse aurait déjà évoqué les plans originaux de ce nouvel album, qu’elle aurait décrit comme une combinaison entre Chiot maigre Oui Plan d’évacuation de Dillinger.

« La maison de papa”A été produit en collaboration avec le compositeur Jack Antonoff. Lors de la première de « Payez votre chemin dans la douleur», Clark a souligné que ce matériel est inspiré par «des histoires d’être dans la partie inférieure de New York, les décrivant comme « le coup d’envoi de vos baskets dans le train du matin et le glamour qui a été actif pendant trois jours d’affilée. »