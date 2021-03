Saint Vincent prépare ses fans avec un teaser pour son nouvel album

Suite à l’attente impatiente que ses fans entendent son nouvel album studio, Saint Vincent a préparé un nouveau teaser, qui présente une musique qui n’a pas encore été publiée par le chanteur.

Annie Clark présente une vidéo dans laquelle le style d’une publicité télévisée de style rétro est imité, annoncé à la chanteuse « dans un nouveau rôle comme vous ne l’avez jamais vu auparavant », en écoutant des fragments de son single « Payez votre chemin dans la douleur», Ainsi que quelques autres chansons qui sont restées inédites jusqu’à présent.

« La maison de papa« C’est le sixième album studio de la carrière de Clark, poursuivant son travail après sa sortie en 2017 sous le titre »Masseduction», Avec une date de lancement prévue le 14 mai via le label de musique Loma Vista.

Après la sortie de «Pay Your Way In Pain», la chanteuse a expliqué que ce nouveau matériel avait une forte inspiration après la sortie de prison de son père après avoir commis un crime en col blanc, en plus de sa collection de vinyles de la décennie des années 70.

Clark note que les histoires de chacune des chansons de ce matériel ont un élément autobiographique. «Ces histoires sont des choses que j’ai vécues et que je ressens. Il m’est difficile de distribuer ce qui est quoi. Je fais juste le monde. Je ne pense pas trop à tout compartimenter ».

En prévision de la sortie de son nouvel album, St. Vincent présentera une apparition musicale spéciale à l’émission de variétés. Saturday Night Live le 3 avril, le même dans lequel le programme présentera comme hôte invité l’acteur Daniel Kaluuya, nominé pour un Oscar du «meilleur acteur» pour «Judas et le Messie noir».