Saint Vincent partage son single « Pay Your Way In Pain »

Au cours des dernières semaines, Saint Vincent (nom de scène de l’artiste et du compositeur Annie Clarke) a fait allusion à la sortie prochaine de son nouvel album à travers des affiches publicitaires et une vidéo récente sur les réseaux sociaux. Maintenant, la chanteuse a officiellement révélé quelques détails sur son sixième album studio.

La chanteuse a sorti son nouveau single « Payez votre chemin dans la douleur« , Qui appartient à son nouveau matériel, qui a été confirmé pour être intitulé »La maison de papa», Décrivant dans une récente interview avec NME comme « blues pour 2021 ».

Cette nouvelle chanson a un clip vidéo réalisé par Bill Benz, en charge de la bande « Le Nowhere Inn« , Qui a un script co-écrit par Saint Vincent et où le chanteur a également un rôle de premier plan. L’esthétique de la vidéo et sa photographie donnent un aperçu de l’esthétique de ‘New York en 1970‘que l’artiste anticiperait pour ce matériau.

«J’ai l’impression que nous vivons dans un monde où l’on nous demande souvent de choisir entre survie et dignité. C’est en partie comme le blues pour 2021. Il s’agit aussi de savoir comment je n’ai rien fait dans ma vie qui implique ce genre de combat. Certaines de ces luttes valent vraiment la peine et une grande quelque chose peut venir d’eux », le chanteur commentera.

Concernant le caractère «minimaliste» de la vidéo, la chanteuse avoue être entrée dans un état de réflexion après tout ce qui s’est passé l’année dernière dans lequel elle préfère réaliser une idée simple mais bien exécutée plutôt que de nombreuses idées entremêlées.

« Ceci est juste une vidéo de la performance de me chanter une chanson, la danse et faire juste tout d’une manière très pratique. J’allais avec l’esprit de la musique où ce n’est qu’une performance. Il n’a pas une production lourde, on ne l’a fait que dans la salle pour capturer un moment ».

Ce nouveau matériel sera sa continuation à «Masseduction”, Album sorti en 2017. Dans ‘La maison de papa’, Clarke rencontre avec Jack Antonoff en tant que producteur sur un album qui n’est pas seulement inspiré par la sortie de prison du père du chanteur en 2019. Il raconte une série d’histoires qui se déroulent dans la partie inférieure de New York.

L’artiste souligne qu’il a des éléments autobiographiques non seulement à cause de l’anecdote de son père, mais aussi à cause de certaines responsabilités qu’il a maintenant en tant qu’adulte. J’avoue être attiré par toute l’esthétique culturelle des années 70, marquée par une forte crise économique après l’idéalisme des années 60. la maison de papa‘sera disponible à la vente le 14 mai.