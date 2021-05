Saint Vincent parle de la grande importance de la musique dans sa vie

Saint Vincent prépare la voie pour 2021 pour être son retour triomphant à la musique avec la sortie toujours plus proche de «Daddy’s Home», son nouvel album studio qui s’éloigne du son présenté en 2017 avec «Masseduction» pour présenter un style en dont il a été inspiré par l’esthétique de New York dans les années 1970.

Annie Clark (du vrai nom de la chanteuse), a présenté une nouvelle interview pour la BBC dans laquelle elle a souligné à quel point sa vie serait différente si elle ne pouvait pas faire sa propre musique, arguant qu ‘ »elle serait probablement morte « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Rock & Roll Hall of Fame répond au manque de métal chez les nouveaux membres

«Je serais probablement mort. Littéralement mort ou mort à l’intérieur », a déclaré Clark. «Je veux dire, non», disait-il après une pause. «J’aurais sûrement pris plus de force et résolu quelque chose. Mais laissez-moi vous dire que je suis très heureux. J’ai beaucoup de chance de pouvoir jouer de la musique comme mode de vie ».

Les déclarations de St. Vincent viennent après que l’artiste a partagé «Down» cette semaine, un nouveau single de son album, qui était accompagné d’une vidéo co-dirigée avec Bill Benz. La chanson présente un son funk qui, contrairement à ses chansons précédentes, parvient à présenter davantage l’esthétique rétro qu’elle tente de mettre en œuvre dans son nouveau matériau.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Snoop Dogg développe une série d’anthologies sur sa carrière

St. Vincent aurait déjà sorti les chansons « Pay Your Way In Pain » et « The Melting Of The Sun », respectivement sortis en mars et avril, préparant ainsi l’arrivée de « Daddy’s Home » au public demain (14 mai) . L’artiste souligne que ce matériel chercherait à «raconter des histoires de personnes endommagées faisant de leur mieux pour survivre, écrivant sur la condition humaine avec humour et sans préjugés».

Au cours du mois dernier, Annie Clark a critiqué sévèrement la «culture de l’annulation» lors d’une discussion avec NME, déclarant que personne ne peut prétendre avoir une vie complètement impitoyable ou sans faille en cours de route, garantissant ainsi que les nouvelles informations émergentes sur les réseaux sociaux doit être assimilée sans causer le moins de dommages possible.