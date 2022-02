Saint Valentin : les 4 films romantiques les plus clichés au monde mais on les aime toujours

SAINT VALENTIN

La Saint-Valentin est le jour idéal pour se souvenir de ces classiques du cinéma romantique. Et, malgré le fait que beaucoup d’entre eux soient des clichés, ils ne cessent de nous enchanter. Découvrez les quatre films parfaits du 14 février.

©IMDBOrgueil et préjugé

Le 14 février approche et il ne fait aucun doute que ce n’est pas un jour comme les autres. Saint Valentin, le jour de l’amour, le jour où les couples célèbrent leurs relations, est commémoré lundi prochain et quelques plans peuvent déjà être entrevus. Parmi eux, profiter d’une journée pleine de films, clairement, avec une intrigue romantique. Parce qu’au fil des ans, le genre romantique est devenu l’un des plus importants du cinéma et compte plusieurs films parfaits pour cette journée.

Encadrés entre comédie et drame, les longs métrages idéaux à apprécier dans Saint Valentin ont marqué des générations. Bien sûr, il convient de noter que, malgré la tendresse qu’ils dégagent, la vérité est que la plupart d’entre eux sont un cliché. L’histoire de rencontres et de désaccords entre les protagonistes a été vue plus d’une fois, mais même ainsi, elle ne cesse d’enchanter tout le monde. Pour cette raison, de Spoiler, nous nous souvenons des 4 bandes parfaites et avec cette description.

4 films romantiques clichés, mais idéaux pour la Saint-Valentin :

1. Lettres à Juliette :

C’est un drame romantique qui a été créé en 2010 et qui vaut vraiment la peine d’être apprécié le jour de la Saint-Valentin. Mettant en vedette Amanda Seyfried raconte l’histoire typique d’une fille qui est impliquée dans un mariage sans amour, jusqu’à ce qu’elle rencontre comme par magie l’homme parfait pour elle.

« À Vérone, une écrivaine en herbe découvre une vieille lettre d’amour et se lance à la recherche de l’amour perdu… et de sa propre romance.», indique le synopsis officiel.

Disponible sur Netflix.

2. bouffonneries d’une princesse:

C’est sans aucun doute un classique du cinéma romantique de la dernière décennie. Il est sorti en 2004 et est une histoire d’amour avec toutes les lettres. Avec Katie Holmes, c’est une comédie romantique qui triomphe malgré le passage des années.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Il était une fois… une jolie fille qui s’appelait Samantha. Il avait tout ce que vous pouviez souhaiter et vivait dans une belle maison blanche. Mais, son désir d’expérience scolaire et l’influence de ses parents l’emmènent dans des directions inconnues, tout comme l’amour.”.

Disponible sur Prime Vidéo.

3. L’autre reine :

C’est l’un des meilleurs films de Scarlett Johansson en dehors de Marvel. Sorti en 2008, il raconte l’histoire des sœurs Boleyn et leur tragique malentendu lorsqu’elles tombent amoureuses du même homme.

Synopsis officiel : « Poussées par l’ambition d’améliorer leur statut social, les sœurs Boleyn rivalisent pour conquérir le roi Henri VIII d’Angleterre.”.

Disponible sur HBO Max.

4. Orgueil et préjugés :

C’est le plus grand classique du cinéma romantique et à son tour l’un des films les plus emblématiques de ce genre. Basé sur le roman du même nom de Jane Austin, ce film était l’une des meilleures adaptations du premier roman romantique de la littérature anglaise.

Synopsis de FilmAffinity : « Les cinq sœurs Bennet ont été élevées par une mère obsédée par leur trouver un mari. Mais l’une d’elles, Lizzie, intelligente et de caractère, veut une vie aux perspectives plus ouvertes, un souhait soutenu par son père. Lorsque M. Bingley (Simon Woods), un riche célibataire, et son cercle d’amis sophistiqués emménagent dans un manoir voisin pour l’été, les Bennett sont ravis de trouver des prétendants. Au retour à la maison, Lizzie rencontre le beau et élégant M. Darcy (Matthew Macfadyen), mais à première vue, elle le trouve trop fier et arrogant.« .

Disponible sur Netflix.

