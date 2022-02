Saint-Valentin : ce sont les couples les plus aimés de tout Hollywood

SAINT VALENTIN

Chaque 14 février, l’amour est célébré dans le monde entier et les célébrités ne sont pas en reste. Au fil du temps, certains ont su garder leur amour. Qui sont-ils?

Les couples les plus aimés d’Hollywood

le Jour de la Saint Valentin est plus proche que jamais car elle est célébrée le 14 février et ce 2022 sera le lundi. Sans aucun doute, c’est une date spéciale pour toutes ces personnes qui sont ensemble et les célébrités ne sont pas en reste.

C’est pour ces raisons que de Spoiler nous vous racontons quatre histoires de célébrités de Hollywood qui à ce jour sont toujours les favoris des téléspectateurs pour leur histoire d’amour.

Meryl Streep et Don Gummer

La relation entre Meryl Streep et le sculpteur Don Gummer Il est plus que stable depuis de nombreuses années. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, le coup de foudre a fonctionné. Streep traversait une période difficile car elle avait perdu son petit ami après avoir lutté contre le cancer.

Pour remettre sa vie sur les rails, son frère lui a présenté Don Gummer. Après quelques mois, ils ont décidé de se marier et ils étaient l’un des mariages les plus solides du monde de Holywood. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : Henry Wolfe, Mamie, Grace et Louisa.

Tom Hanks et Rita Wilson

Ils sont l’un des mariages les plus admirés par les téléspectateurs du monde du cinéma. Les acteurs sont ensemble depuis 30 ans et l’acteur a deux enfants ensemble : Chester et Truman. De plus, l’acteur a deux autres enfants, Colin et Elizabeth, qui sont nés de sa précédente relation avec feu Samantha Lewes. La réalité est que cette fois où ils étaient ensemble n’a pas été facile et ils ont traversé plusieurs séparations temporaires.

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick Ils sont un autre des couples solides que Hollywood possède actuellement. Ils ont même dit la clé du succès dans une interview : « On a des vies qui nous permettent d’être séparés et de se remettre ensemble sans problème. »

Comme les autres acteurs, ils sont les parents de James et des jumeaux, Marion Loretta et Tabitha.

Blake Lively et Ryan Reynolds

Ce sont d’autres couples qui ne peuvent pas être exclus de cette liste. Ils sont tous les deux tombés amoureux sur le tournage de ‘La lanterne Verte’ et, au fil du temps, ils ont dit « oui, je le fais ». Pendant tout ce temps, ils ont eu deux enfants : James, Inez et Betty. A travers leurs réseaux sociaux, ce sont eux qui manifestent le plus leur amour.

