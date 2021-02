Saint Valentin 2021 dans Pokémon GO: date exacte et tout ce qu’elle comprend

L’événement de la Saint-Valentin dans Pokémon GO est mis en évidence par l’apparition pour la première fois de deux personnages du jeu: Munna et Musharna.

Niantic a préparé un grand nombre d’événements, de recherches et de personnages légendaires pour ce mois de février dans Pokémon GO à l’occasion de la célébration de 25e anniversaire de la saga Pokémon et l’un des événements les plus marquants et les plus proches dans le temps est celui de Saint Valentin, dont nous allons vous donner chacun de ses détails ci-dessous.

Dates et heures de l’événement de la Saint-Valentin dans Pokémon GO

L’événement de la Saint-Valentin dans Pokémon GO aura lieu à partir de la Saint-Valentin elle-même, le 14 février, à 13 h 00 jusqu’au jeudi 18 février 2021 à 20 h 00 (heure locale).

C’est tout ce que l’événement de la Saint-Valentin inclut dans Pokémon GO

Deux nouveaux Pokémon arrivent sur Pokémon GO pour la première fois: Munna et Musharna . Munna apparaîtra sauvage, par conséquent, nous devrons le capturer puis utiliser un Pierre d’Unova pour le faire évoluer en Musharna.

. Munna apparaîtra sauvage, par conséquent, nous devrons le capturer puis utiliser un pour le faire évoluer en Musharna. Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent sauvages: Nidoran♀, Nidoran♂, Plusle, Minun, Volbeat, Illumise, Luvdisc, Munna et beaucoup plus. Si nous sommes un peu chanceux, nous trouverons également Feebas .

et beaucoup plus. Si nous sommes un peu chanceux, nous trouverons également . Si nous parvenons à faire évoluer un Kirlia lors de cet événement nous pouvons obtenir un Gardevoir ou une Gallade qui connaît le mouvement Bruit de synchronisation .

lors de cet événement nous pouvons obtenir un Gardevoir ou une Gallade qui connaît le mouvement . Le Pokémon suivant apparaîtra après l’éclosion des œufs de 5 km: Évoli, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Luvdisc, Munna, Woobat et Cottonee.

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les raids: Raids d’une étoile : Ralts, Volbeat, Illumise, Feebas, Munna et Espurr. Raids trois étoiles : Togetic, Espeon, Umbreon, Gardevoir, Gallade et Alomomola. Raids cinq étoiles : Latias et Latios. Méga raids : Mega-Pidgeot, Mega-Gyarados et Mega-Ampharos.

Si nous terminons la recherche exclusive sur le terrain de l’événement, nous pouvons trouver des Pokémon comme Ralts, Volbeat, Illumise, Spinda avec un motif de coeur et Alomomola , ainsi que d’autres récompenses.

avec un motif de coeur et , ainsi que d’autres récompenses. Si nous complétons le défi de la collection sur le thème de la Saint-Valentin pendant l’événement, attraper Nidoran♀, Nidoran♂, Espeon, Umbreon, Plusle, Minun, Volbeat, Illumise, Luvdisc, Latias, Latios et Alomomola nous le permettront cinq baies de pinia argentées, un œuf chanceux et un incubateur En tant que récompense.

En tant que récompense. Pendant l’événement, nous pouvons choisir un lot gratuit valable une seule fois dans la boutique avec trois passes de raid à distance.

dans la boutique avec trois passes de raid à distance. Sera disponible autocollants exclusifs de l’événement en cadeaux.

de l’événement en cadeaux. De nouveaux articles d’avatar inspirés de Munna seront disponibles dans la boutique pendant et après cet événement.

Bonus d’événement de la Saint-Valentin dans Pokémon GO

Plus susceptible, espérons-le, de nouer une amitié avec vos amis.

Il est plus probable que le Pokémon que vous échangez sera un Pokémon Chanceux.

La distance des échanges augmente à 40 km.

Plus susceptible de recevoir des baies en cadeaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂