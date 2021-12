Saint-Sylvestre : Comment télécharger, envoyer et gérer des autocollants sur WhatsApp

31 déc. 2021 07:34:50 IST

Le Nouvel An approche à grands pas et les gens sont prêts à dire au revoir à 2021. Le réveillon du Nouvel An n’est pas seulement le moment de planifier la fête ou le dîner parfait, c’est aussi un jour pour transmettre vos meilleurs vœux pour l’année à venir à tout le monde qui compte pour vous.

À l’approche de 2022, les gens sont prêts à célébrer l’occasion du mieux qu’ils peuvent, au milieu de la récente augmentation des cas de coronavirus. Des célébrations à petite échelle à la maison au simple dîner de famille, les gens font de leur mieux pour modifier leurs plans selon les dernières normes COVID-19.

Alors que la pandémie en cours a conduit de nombreuses personnes à opter pour une célébration discrète à la maison, beaucoup sont impatients de transmettre les vœux de la saison à leurs proches.

À la fin de l’année, les gens trouvent les vœux parfaits et les vœux du Nouvel An à envoyer à leur famille proche et à leurs amis. Une façon amusante d’envoyer des vœux du Nouvel An consiste à utiliser des autocollants sur Whatsapp. Alors que le moyen d’échanger des vœux devient de plus en plus populaire, voici un guide pour télécharger et partager des autocollants pour le Nouvel An 2022 :

― Accédez à l’application Google Play Store et tapez les autocollants WhatsApp dans la barre de recherche

― Google Play affichera diverses options d’autocollants pour l’occasion

― Sélectionnez l’application que vous préférez, après avoir examiné les fonctionnalités d’animation et de personnalisation des options

Téléchargez l’application sélectionnée et vérifiez si les autocollants fonctionnent correctement

Ouvrez Whatsapp et accédez à un chat personnel ou à un groupe

Appuyez sur l’option emoji pour sélectionner l’onglet autocollant

Ici, vous verrez les packs d’autocollants que vous avez téléchargés plus tôt

Appuyez sur l’en-tête du pack d’autocollants pour ouvrir le pack et faites défiler vers le bas pour sélectionner des autocollants

Appuyez sur les autocollants pour les envoyer à la famille et aux amis proches

Vous pouvez également utiliser ce processus pour envoyer des autocollants pour d’autres festivals.

