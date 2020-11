SAINt JHN Cliques avec Kanye West pour « Pray 4 Me »

Sur le coup de minuit, SAINt JHN est venu livrer son nouvel album Pendant que le monde brûlait, un titre d’album évocateur de l’ère emo bien-aimée. Et bien que SAINt JHN soit connu pour devenir mélancolique à l’occasion, son son mérite bien plus une plongée profonde. À titre d’exemple, ce dernier projet du mélodiste est un voyage du début à la fin, avec « Pray 4 Me » se démarquant comme un point d’intérêt précoce – ne serait-ce que parce qu’il présente les voix d’un candidat à la présidence.

Dites ce que vous voulez sur l’état actuel de la musique de Kanye West, mais il va sans dire que sa présence est toujours un tirage au sort. Pour la plupart, Kanye choisit de se rallier à son bref couplet, mais il y a parfois des moments de lyrisme impressionnant et de rimes inspirées. « Ils veulent demander: » Est-ce qu’il va bien? « Quand je pense à Israël, » crache-t-il. « Je sais que je vais vivre pour dire que nous avons vécu un enfer vivant. »

Quant à l’homme de l’heure, SAINT JHN opte pour la retenue, flottant au-dessus de la production atmosphérique avec un vers réfléchissant. « Meek essaie de baisser le maximum, Trump à la Chambre essaie de baisser les accents », se dit-il, après avoir demandé que la chanson soit jouée pour sa mère en cas de décès. « Film de la vraie vie, je ne connais aucun acteur. J’essaye juste d’avancer, ils continuent de me tirer en arrière. »

Vérifiez-le par vous-même maintenant, et assurez-vous de vérifier SAINt JHN Pendant que le monde brûlait ici.

LYRIQUES CITÉES

Ma vie maintenant, ce point culminant maintenant

Joue juste à ma maman si je meurs maintenant

Avant de fermer les yeux, avant de m’allonger

Chaque fois que j’accroche mon chapeau, je ne cacherai jamais ma couronne