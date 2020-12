Saint Germain Florals équilibre le corps et l’esprit

S’il y a des maladies qui nécessitent des médicaments à traiter, par contre, il y a des maladies qui peuvent être traitées plus naturellement ou utiliser un traitement plus naturel pour compléter les médicaments et le traitement médical. L’une de ces formes est à travers les fleurs. Dans ce texte, nous parlerons des fleurs de Saint Germain.

Les fleurs sont des formules élaborées à partir de l’essence des fleurs. Ils sont produits avec des ingrédients naturels, ce qui est idéal pour ceux qui évitent les produits industrialisés, en plus d’influencer positivement le corps de ceux qui les prennent. Ici au Brésil, selon notre flore, nous avons 79 types différents de fleurs de Saint Germain.

Les érudits floraux disent qu’ils sont différents des remèdes conventionnels car ils agissent, en plus du corps physique, également sur le corps énergétique de la personne, ce qui affecte les pensées et les émotions. Son utilisation est généralement orale, mais il existe d’autres moyens, tels que le mélange avec de l’eau et boire ou s’égoutter sur d’autres parties du corps. La quantité de gouttes à prendre et le nombre de fois par jour dépendra du but pour lequel vous prenez la fleur. Dans tous les cas, vous devriez consulter un spécialiste des fleurs pour lui indiquer la bonne mesure pour vous.

N’importe qui peut prendre un floral, des enfants aux personnes âgées, y compris les animaux et les plantes. L’effet principal du floral est d’équilibrer le corps, l’esprit et aussi les émotions. Selon le problème à traiter, un autre type de fleur peut être indiqué pour la fabrication du floral.

Les fleurs peuvent être fabriquées à domicile, mais dans les magasins spécialisés et avec les professionnels de la région, il est facile de trouver les types les plus variés déjà prêts à la consommation. Si vous êtes intéressé par des traitements alternatifs, recherchez un spécialiste des fleurs pour vous aider. Même les problèmes les plus improbables peuvent avoir un floral qui peut aider avec quelque chose. Et puis on découvre que les fleurs, en plus d’être belles, peuvent aussi faire du bien à la santé physique, mentale et émotionnelle.