« Saimdang. Journal de la lumière » : de quoi parle la série coréenne

Le même que les plus grands tubes turcs comme « Tierra Amarga » ou « Hermanos », la télévision espagnole recevra « Saimdag. journal léger », un des phénomènes coréens le plus important ces derniers temps, qui cherchera à s’installer dans le signal Nova. Trahison, romance, histoire et lieux de tournage spectaculaires font partie de ce nouveau pari porté en Espagne par décision de Atresmédia.

Ce lundi 24 avril, Nova présentera pour la première fois dans toute l’Espagne une série coréenne : « Saimdang. journal léger ». En ce sens, la fiction du continent asiatique cherchera à rivaliser sur la grille de contenu de la chaîne ibérique tout en cherchant à se faire un nom grâce à sa grande distribution d’acteurs et son intrigue intéressante chargée d’histoire et de romance.

Comme prévu, l’annonce de sa première a provoqué un tollé inévitable sur les réseaux sociaux, notamment chez les adeptes de drames de style oriental. L’horaire du nouveau pari Atresmedia sera à partir de 23 heures sur le signal Nova.

QU’EST-CE QUE « SAIMDANG.DIARY OF LIGHT » ?

Protagonisée par Star Lee Young-ae, le drame coréen se concentre sur la vie de Shin Saimdangun célèbre artiste et calligraphe du milieu de l’ère Joseon, daté du milieu du XVIe siècle.

Fait intéressant, il traite également de la vie de Seo Ji-yoon, un éminent professeur d’histoire de l’art à l’Université de Hankuk, qui étudie précisément un célèbre tableau de Shin datant d’il y a plus de 400 ans.

La série sud-coréenne promet d’être un succès sur le signal Nova (Photo : Atresmedia)

Unis par l’intrigue, mais jamais par le temps, le roman cherche à raconter la vie de deux personnages séparés par près d’un demi-siècle, sans toutefois perdre le sens du lieu temporel et l’amour de l’art.

Créé par Lee Yong-sukécrit par Park Eun-ryung et réalisé par Yoon Sang-ho, Un roman coréen présente des scènes d’actionpassion, soif de vengeance et sauts dans le temps, où le public pourra également profiter des différents scénarios qui seront mis à l’écran.

SERA-T-IL UN SUCCÈS EN ESPAGNE ?

Même si c’est peut-être une opinion prématurée, force est de constater que les dramas dits japonais et coréens talonnent déjà les productions occidentales et celles venues des Etats-Unis ou de Turquie.

En fait, divers romans japonais ont remporté un grand succès sur les terres péruviennes et brésiliennes. Nous avons connu le succès le plus représentatif en 2021, lorsque la série « The Squid Game » a réussi à se consolider au sommet de Netflix, la plateforme Reed Hastings et numéro un dans la catégorie streaming.

Le roman asiatique présente action, drame et romance (Photo: Atresmedia)

Et bien que la télévision espagnole soit une énigme qu’il faut déchiffrer très attentivement, l’engagement d’Atresmedia ne fait que montrer que l’Asie a déjà été un producteur culturel important au sein de la scène télévisuelle.

ACTEUR PAR INTÉRIM DE « SAIMDANG. VILLE DE LUMIÈRE »