Sailor Moon: Girl donne vie à Sailor Venus dans ce fabuleux cosplay

3-PACK NEO QUEEN SERENITY ET SMALL LADY ET KING ENDYMION / SAILOR MOON / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE

Queen Serenity et Endymion sont les précédentes incarnations de Sailor Moon et Tuxedo Mask dans le manga Sailor Moon et Small Lady la nouvelle version de Chibiasu. Dans ce très joli three pack, Funko les a représentés avec leur tenue royale aux couleurs pastels. Un superbe pack indispensable à tous les