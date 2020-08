Sailor Moon: Fan recrée la princesse Serenity dans un style de peinture numérique

Les fans de Sailor Moon Ils sont assez créatifs, c’est pourquoi chacun qui fait un art en hommage à l’un de ses personnages préférés imprègne un style très caractéristique de son fan art.

A cette occasion, nous trouvons un fan art légèrement différent, où la princesse Serenity est le protagoniste, cependant, il a une touche différente résultant du style caractéristique de l’artiste.

L’artiste qui était en charge de ce magnifique fan art est Christian Angel, un illustrateur conceptuel des États-Unis, qui lui a donné un style particulier, comme s’il s’agissait d’une peinture de style traditionnel.

Même s’il s’agit d’un art numérique, vous pouvez voir la simulation des coups de pinceau. L’artiste choisit des couleurs plus sombres et plus opaques, quelque chose de différent de ce que de nombreux illustrateurs ont l’habitude d’utiliser avec ce personnage particulier, car Serenity est toujours recréée avec une palette pleine de couleurs vives.

Cependant, ces détails n’affectent pas l’essence du personnage, la princesse Serenity porte une belle robe aux détails dorés et met bien sûr en valeur ses longs cheveux argentés.

L’artiste a un style très particulier lors de la création de ses personnages, avec une inspiration directe du romantisme classique, faisant ressembler les personnages à de véritables héros épiques.

Que pensez-vous de cette représentation de Serenity?

