«Sailor Moon Eternal» présente de nouvelles transformations dans le teaser

Un nouveau teaser pour le prochain film «Sailor Moon Eternal» montre certaines des nouvelles transformations du film. La franchise « Sailor Moon » a fait son grand retour en salles au Japon plus tôt cette année après 20 ans, et maintenant elle est prête à revenir une fois de plus pour le dernier film du projet « Sailor Moon Eternal ».

外部 太陽系 戦 士 の 変 身 シ ー ン

一 挙 初 解禁 & RT キ ャ ン ペ ー ン 開 催 と き め き が 止 ま ら な い 映像 が 到 着 ✨@sailor_movie を フ ォ ロ ー し て

こ の 投稿 を RT し て く れ た 方 の 中 か ら

抽選 で パ ン フ レ ッ ト ホ ル ダ ー を 3 名 様 に 応 募 締 切 は 16/02 (火) 23:59 ま で ❣# 劇場版 セ ー ラ ー ム ー ン pic.twitter.com/znDm2XTVFW – 劇場版 「ط 少女 戦 士 セ ー ラ ー ム ー ン Eternal」 《前 編》 公開 中 (@sailor_movie)

9 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Crash Bandicoot 4 » arrive sur PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC

Au lieu de revenir pour une quatrième saison de « Cristal de Sailor Moon », Toei Animation et Studio DEEN ont coproduit deux grands longs métrages s’adaptant à l’arc Dead Moon de la série manga originale de Naoko Takeuchi. Maintenant que le deuxième film sort bientôt en salles, il est temps d’anticiper sa sortie.

Suite à la sortie du premier film de « Sailor Moon Eternal » le 8 janvier au Japon (qui a été retardé de l’automne 2020 en raison de la pandémie COVID-19 en cours), le deuxième film de « Sailor Moon Eternal » sortira en salles au Japon le 11 février.

Cela introduit également le Outer Scouts et leurs transformations ont été prévisualisés avec la promotion dernier du nouveau film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fortnite révèle officiellement la peau de « The Flash »

Le projet à deux bandes de «Sailor Moon Eternal» n’a pas encore été annoncé pour une sortie en dehors du Japon. au moment de la rédaction de cet article, malheureusement. Cependant, la bonne nouvelle est que le créateur de la série Takeuchi a travaillé sur les films en tant que superviseur créatif.

« Sailor Moon Eternal » Comme indiqué ci-dessus, il atteindra le cinémas au Japon le 11 février.