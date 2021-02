Sailor Moon Eternal: la vidéo d’aperçu montre de nouvelles transformations

Crew Republic Pack 1 Fût de Bière 6L Crew Republic Drunken Sailor + 2 Verres Saveur Bière

Dégustez la Drunken Sailor de la brasserie allemande Crew Republic dans son verre ! Ce lot regroupe un fût et deux verres. La Drunken Sailor est une bière à la robe jaune, brumeuse et dorée avec une fine mousse blanche. Au nez, on y décèle des arômes de malt, de caramel, d'herbes, d'agrumes et de houblon,