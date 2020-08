Sailor Moon est apparu dans Punch Out !! Wii et cela a coûté des millions de dollars à Nintendo

En mai 2009, les joueurs Wii ont pu profiter d’une nouvelle édition de Coup de poing !! pour la populaire console Nintendo. Cependant, il semble que le retour de ce classique ait donné beaucoup de mal au «grand N», ceci après avoir inclus un petit œuf de Pâques à Sailor Moon.

Next Level Games était le studio chargé de développer cette nouvelle tranche de Coup de poing !! pour Wii, un jeu qui a sauvé la série de l’oubli et qui a fourni une mise à jour intéressante des mécanismes de boxe en utilisant à la fois la Wii Mote et la Wii Balance Board de la Wii. Malheureusement, le studio a souffert d’une petite erreur d’hommage qui a entaché le travail effectué.

Il s’avère que quelqu’un de l’équipe Next Level Games a pensé que ce serait drôle si le combattant Piston Hondo se présentait en train de lire un manga avant le combat. Cette idée a atteint le point où le manga serait l’un des Sailor Moon, qui transformerait le bâillon en un petit œuf de Pâques. Cependant, l’idée a été incluse dans le jeu sans l’approbation des propriétaires des droits de managa: Kodansha, et même sans entretien préalable avec Bandai, qui possédait à l’époque les droits des Sailor Scouts dans le jeu vidéo.

L’inclusion de ce petit œuf de Pâques causé ça Next Level Games a dû payer plus de 2000000 dollars à Nintendo en raison de problèmes connexes, y compris un arrêt de la production de jeux et une rupture de contrat; en plus du départ malheureux de plusieurs membres de l’équipe.

Nintendo, d’autre part, aurait dû accepter de payer Bandai pour l’utilisation abusive de ses personnages, mais il n’y a pas de montant exact sur l’accord entre les deux. Il est à noter que seule la première livraison de ce jeu présente le œuf de Pâques, tandis que la deuxième vague ne présente plus ce clin d’œil à Serena.

L’information n’a été confirmée par aucune des personnes impliquées, malgré le fait que 11 ans se sont écoulés depuis l’incident allégué. Cependant, Les joueurs qui ont piraté la caméra du jeu ont constaté qu’il y avait œuf de Pâques de Sailor Moon à l’intérieur du livre que tient le combattant Hondo.

Au fil des ans, nous pouvons sauver que les relations entre Nintendo et Bandai n’ont jamais souffert de problèmes, mais bien au contraire puisque les deux ont entretenu une relation étroite depuis l’époque de la Wii U et partagent des développements tels que Super Smash Bros.Ultimate etc Pokémon Snap. D’autre part, Next Level Games continue de travailler avec Nintendo et en 2019, ils étaient en charge du développement Le manoir de Luigi 3.

Avec des informations de Shesez.

