Sailor Moon Crystal présente la bande-annonce de son dernier film

Une nouvelle bande-annonce pour »Sailor Moon Cosmos », un film en deux parties qui servira de conclusion finale à l’arc final de »Sailor Moon Crystal ». Ce premier aperçu nous montre Serena et ses camarades Sailor Scouts dans ce qui sera leur dernier voyage, où ils rejoindront la princesse Kakyuu et Sailor Starlights, qui n’ont actuellement aucune apparition dans la bande-annonce, mais on sait qu’ils joueront un rôle important. rôle dans les événements de ce film.

Ces nouveaux films devraient sortir en 2023 et sortiront de la même manière que « Sailor Moon Eternal », le film précédent qui a servi à adapter l’arc de rêve du manga en deux films. »Cosmos » mettra en vedette un nouveau personnage de »Sailor Moon », avec l’apparence mystérieuse d’une jeune fille nommée Chibi Chibi.

Tomoya Takahashi réalisera les deux films, dont le scénario sera écrit par Kazeyuki Fudeyasu. Kotono Mitsuishi donnera à nouveau la voix à Usagi Tsukino / Serena, une actrice de doublage qui a prêté sa voix au personnage depuis la première de son adaptation originale d’anime de 1992 dans sa version japonaise, et est également connue pour avoir fourni la voix de Misato Katsuragi dans la franchise de »Néon Genesis Evangelion ». Les autres acteurs et l’équipe de « Sailor Moon Crystal » devraient reprendre leurs rôles dans les deux derniers films de la série.

« Sailor Moon Cosmos » sera la deuxième fois que l’arc des étoiles est adapté à l’anime comme il l’avait déjà été adapté à « Sailor Moon Sailor Stars » de 1996, qui était la cinquième et dernière saison de la série animée originale. . L’adaptation a présenté de nombreux changements par rapport au manga original, que le créateur de la série, Naoko Takeuchia exprimé publiquement sa désapprobation.

» Sailor Moon Crystal » a été créé en 2014 en tant que redémarrage de la série » Sailor Moon », étant une version plus proche du manga original de Takeuchi. L’animation japonaise est à nouveau produite par Toei Animation, le studio en charge de la première série animée. La franchise est considérée comme l’une des séries de filles magiques les plus influentes de tous les temps et a réussi à rester populaire à ce jour.