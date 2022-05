Sailor Moon Cosmos : Nouveaux films d’animation pour la série culte avec bande-annonce annoncés

Avec la série animée Cristal Sailor Moon un titre culte absolu a fêté son retour il y a sept ans. L’histoire s’est ensuite poursuivie avec deux films de cinéma dont les droits de diffusion ont changé Netflix sécurisé. Avec Joli Gardien Sailor Moon Cosmos la grande finale de la série de redémarrages a été récemment annoncée avec une première bande-annonce.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos adapte l’arc final du manga

La confirmation a été faite dans le cadre d’un programme spécial à l’occasion de la 30e anniversaire de l’anime original de Sailor Moon. Il a révélé (via Anime News Network) qu’un autre anime théâtral en deux parties est en préparation, qui sera le Arc Shadow Galactica du modèle manga, également connu sous le nom d’arc Stars, va s’adapter. Dans les salles japonaises, le premier volet devrait être en début été 2023 Démarrer.

L’arc narratif doit son nom au groupe maléfique Shadow Galacticacelui de Marin Galaxies est cité. Elle est l’adversaire la plus puissante que nos héroïnes aient dû affronter au cours de leurs nombreuses aventures. Le but du méchant est conquérir la galaxie et ce faisant, elle attire des gens forts à ses côtés. Celui qui rejoint Galaxias, cependant, perd son libre arbitre et doit aider son nouveau maître dans sa mission.

Comme « Sailor Moon Crystal » et « Sailor Moon Eternal » avant lui, « Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos » est une coproduction dans les studios Animation Toei (« Sailor Moon ») et DEEN (« Ranma 1/2 »). Les deux films d’animation sont réalisés Tomoya Takahashi (« Pokémon Soleil & Lune »), tandis que le script a été réécrit par Kazuyuki Fudeyasu (« Bleach ») est originaire.

Kazuko Tadano (« Sailor Moon »), quant à lui, est responsable de la conception des personnages et Yasuharu Takanashi (« Fairy Tail ») composera la musique. De plus, il a déjà été confirmé que le comédiens japonais bien connus de « Crystal » et « Eternal » aussi retour pour Cosmos sera.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos Visuel clé officiel © NAOKO TAKEUCHI/PNP, TOEI ANIMATION

La question de savoir si « Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos » trouvera également son chemin vers l’Allemagne est à jour encore inconnue. Il est également difficile de savoir si Netflix qui proposera deux films dans le flux.