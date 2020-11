Sailor Moon: 15 choses que vous savez pas sur l’animé !

Qui n’aime pas Sailor Moon ? Cette jeune héroïne pleine d’entrain a vaincu le mal et a sauvé le monde à plus d’une occasion avec son équipage de soldats Sailor et a captivé les jeunes filles (et les garçons) avec sa sagesse inspirante et ses mantras sur le girl power. Elle nous a volé nos coeurs, nous a éduqués sur l’importance de l’exercice et des études, et a été l’un des personnages d’animation les plus racontables pour les jeunes filles dans les années 90. Sailor Moon Crystal a également rendu la justice au classique Sailor Moon et est super divertissant pour les fans désormais adultes, et pas seulement pour les enfants.

Même les fans inconditionnels de la série ne connaissent pas ces faits assez intéressants (et un peu décourageants) sur la franchise, le créateur de Sailor Moon, et les personnages de la série originale. Nous les avons rassemblés pour cette liste afin que vous puissiez vous remémorer l’histoire de Sailor Moon.

Découvrez 15 choses que vous ne saviez pas sur Sailor Moon.

Neptune et Uranus sont gays et étaient destinés à l’être

C’est un fait assez connu de nos jours, en particulier avec la représentation sans excuses du Sailor Neptune et du Sailor Uranus dans le Cristal de Lune du Sailor. Mais à l’époque, c’était un peu ambigu.

Dans le manga et ses traductions, leur relation avec le même sexe est claire. Dans l’anime japonais original, il y avait suffisamment d’euphémismes et de commentaires et blagues sournois de la part des deux personnages pour que la nature de leur relation soit claire, même si elle n’était pas brutale. Dans la version doublée en anglais de l’anime, le dialogue entre les deux a été complètement modifié et ils ont été présentés comme des cousins.

La représentation signifie tout pour les petits LGBT qui grandissent, donc une certaine légitimité de leur relation aurait pu aider beaucoup d’enfants américains à se sentir validés. C’est une honte, mais heureusement, Sailor Moon Crystal va être différent. C’est formidable que les créateurs de la nouvelle série n’aient aucun problème à faire sortir Sailor Neptune et Sailor Uranus du placard de la fiction.

Luna est un extraterrestre (et pas de la lune comme Usagi)

C’est vrai ! Dans le manga original Sailor Moon, nos chats parlants préférés de l’anime sont en fait des extraterrestres.

Dans Sailor Moon, Luna est le chat de la garde noire d’Usagi et un conseiller des Sailor scouts. Artemis, de même, est un autre chat extraterrestre qui appartient à Minako Aino (Sailor Venus). Luna a servi de passerelle à Usagi pour devenir Sailor Moon. Dans le manga, il est dit que Luna et Artemis sont toutes deux des extraterrestres de la planète Mau – et non de la Lune, comme on le suppose.

On sait peu de choses sur la planète Mau, si ce n’est que ses habitants sont des félins qui ont une double forme : des chats qui parlent et des humains qui ont des attributs de félin. Le personnage du Sailor Tin Nyanko serait également originaire de Mau, comme on l’a laissé entendre lors du siège de la galaxie Sailor Galaxia. Dans le nouveau spectacle Sailor Moon Crystal, la forme humaine de Luna peut être vue brièvement. Il y a un autre chat dans le manga nommé Diana qui ne viendrait apparemment pas de la planète Mau et qui est né sur Terre.

L’émission a été inspirée par les Power Rangers

En 1993, les Mighty Morphin Power Rangers de Han Saban sont devenus énormes et ont été très bien accueillis.

La créatrice de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, s’est inspirée du succès de l’émission et a décidé d’écrire et de dessiner sa propre version d’une équipe de super-héros entièrement féminine.

Il y a cependant une grande différence entre Sailor Moon et les Mighty Morphin Power Rangers. Alors que la franchise de filles magiques de Naoko Takuechi s’adressait à un public de jeunes femmes et que l’équipe était propulsée par des corps astraux, la bande de héros costumés de Han Saban était propulsée par des dinosaures et s’adressait à un public majoritairement masculin.

Dans une interview accordée il y a quelque temps, Naoki Takeuchi a déclaré elle-même que son objectif était de faire « une histoire comme la série des Power Rangers, [en] une version pour filles, où les guerriers vont se battre selon les instructions d’un poste de commandement central. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Bien sûr, de ce concept est né « Sailor Moon ».

Sailor Vénus est maudite

« Protégée par Vénus, la planète de la beauté, gardienne de l’amour, Sailor Vénus ! Permets-moi de te punir avec le pouvoir de l’amour ! »

Sailor Venus, l’un des cinq premiers Sailor scouts du système solaire, est vraiment le Gardien de l’Amour. C’est aussi l’un des personnages les plus méchants de l’univers de Sailor Moon. C’est dommage qu’elle soit maudite de ne jamais trouver vraiment l’amour qu’elle cherche à protéger.

Avant de faire sa première apparition dans le manga Sailor Moon, Sailor Venus, également connue sous le nom de Minako Aino, avait son propre manga appelé Nom de code : Sailor V. Ainsi, Sailor Venus est la première Sailor Scout à être réveillée dans le présent. Dans son drame d’héroïne masquée, elle a combattu un méchant nommé Kaitou Ace. Le Gardien de l’amour l’a vaincu, mais dans les derniers instants de la vie d’Ace, il l’a maudite afin qu’elle ne trouve jamais le véritable amour. Pauvre Minako.

Il y a presque eu un remake américain de l’émission

Parfois, les remakes occidentaux du cinéma et de l’animation japonais peuvent être vraiment cool. Cela, nous pensons que cela n’aurait pas été le cas. Je veux dire, regardez la bande démo !

Heureusement, cette adaptation n’a jamais été diffusée sur les écrans de télévision aux États-Unis. Après une projection particulièrement mauvaise (nous sommes tous ce type qui rit dans la bande démo) et une mauvaise réaction du public, le projet a été abandonné. L’émission de télévision était censée être un mélange de direct et d’animation, ce qui, sauf votre respect, aurait pu être assez soigné. Mais le style d’animation choisi, la musique loufoque et la distribution de personnages entièrement non-japonais ont laissé un mauvais goût dans la bouche du public. Il serait assez facile de faire une émission sur des filles américaines qui sont secrètement des super-héros en faisant directement une adaptation de Sailor Moon, alors pourquoi se sont-ils donné la peine ?

Profitons simplement de l’incroyable et mièvre Pretty Guardian Sailor Moon pour satisfaire notre besoin d’une série Sailor Moon en direct.

Chaque Sailor scout avait son propre château

Dans le manga, et plus particulièrement dans Sailor Moon Crystal, nous voyons le château de la lune de Sailor Moon dans toute sa gloire de marbre. Dans le manga exclusivement, cependant, chaque membre des Sailor Scouts (intérieur et extérieur) a son propre manoir luxueux à vivre. Ils ont même leurs propres noms : Mercure a Mariner, Vénus a Magellen, Mars a Phobos Deimos, Jupiter a Io, Saturne a Titan, Uranus a Miranda, Neptune a Triton et Pluton a Charon.

Puisque Sailor Moon Crystal est assez authentique et s’en tient aux intrigues originales du manga, nous pourrions bien voir leurs châteaux dans la série dans toute leur gloire extraterrestre.

Non seulement les Sailor Scouts vivent dans le luxe dans le système solaire, mais en tant qu’êtres humains, ils vivent aussi dans le luxe. Ce qui nous amène à notre prochaine entrée…

La plupart des Sailor scouts étaient très bien lotis

Croyez-le ou non, presque tous les scouts de Sailor Moon sont assez riches dans leur vie humaine.

Le quartier de Juuban, à Tokyo, est un endroit bien réel. Et c’est un quartier très riche. La maison d’Usagi se trouve dans ce quartier et le simple fait de la regarder en dit long : c’est une maison de deux étages dans un quartier où le terrain est cher et semble très bien fait. Son père est photographe pour un journal, ce qui peut être un travail assez bien rémunéré. Mako (Sailor Jupiter) est capable de vivre seule grâce à ce qui semble être un héritage important de l’assurance vie de ses parents décédés. Sans oublier que la mère d’Ami (Sailor Mercure) est médecin et qu’ils vivent également dans la région.

Cependant, ce sujet n’est jamais vraiment abordé dans la série, et les fans se demandent si tous les membres des Sailor Scouts sont riches ou non.

Toutes les attaques sont dites en anglais

Et non, nous ne parlons pas seulement de la version doublée en anglais de l’émission.

Avant chaque attaque intense de Sailor Moon ou des autres Sailor Scouts, le nom de l’attaque est proclamé avec force et s’accompagne d’un tourbillon de couleurs vives, de lumières excitantes et de visuels de filles magiques typiques. Dans la version originale en langue japonaise du spectacle, toutes les attaques sont dites en anglais, tandis que le reste des dialogues du spectacle est en japonais. L’amour des Japonais pour les mots anglais vient probablement du fait que, même si l’anglais semble très ennuyeux et très difficile à prononcer pour les anglophones, il a des sonorités que l’on ne trouve généralement pas dans la langue japonaise et qui ont un côté étrange et amusant. Il y a beaucoup d’anglais dans beaucoup d’anime, que ce soit parce qu’un personnage anglophone utilise la langue ou simplement parce que cela semble cool pour le public japonais.

Les membres de la famille d’Usagi portent le nom de la famille du créateur

Ce petit fait concernant le créateur de Sailor Moon est tout simplement adorable.

Parmi les membres de la famille de notre jeune Sailor Scout préférée, on trouve sa mère Ikuko, qui est passionnée, son père Kenji, photographe de presse, et son jeune frère Shingo, qui est un gaffeur. Tous ces membres de la famille, y compris Usagi Tsukino elle-même, portent le nom des membres de la famille de Naoko Takeuchi dans la vie réelle. Takeuchi n’a pas révélé quel nom est basé sur quel membre de la famille afin de préserver l’intimité de sa famille.

Cet acte consistant à baser les personnages sur des proches ou sur la famille est en fait très courant. Matt Groening, le créateur des Simpsons, a nommé Homer, Marge, Maggie et Lisa d’après ses propres parents et frères et sœurs. Bart est censé avoir été nommé d’après Groening lui-même, en anagramme de son surnom familial, « Brat ». Stan Lee a même déclaré que les quatre personnages des Fantastic Four sont tous basés sur quelques membres de sa propre famille, et Reed Richards (Mister Fantastic) a été basé sur Stan Lee lui-même.

Le masque de Tuxedo est un désastre

C’est assez évident pour quiconque a regardé plus d’une poignée d’épisodes de Sailor Moon. Cependant, c’est un fait avéré que Tuxedo Mask, l’alter ego de Mamoru Chiba, a été à la fois kidnappé et a subi un lavage de cerveau plus que tout autre personnage dans l’histoire de la série.

Cet aspect de Sailor Moon est en fait assez cool. Tuxedo Mask est le seul personnage masculin important de la série et il assume également le rôle de la « demoiselle en détresse ». Dans Sailor Moon, Usagi doit constamment sauver ses fesses inutiles. De tous les autres personnages, Sailor Moon est celui qui le sauve le plus.

Trop souvent, les films et les spectacles de super-héros mettent en scène un personnage féminin solitaire dont le rôle principal n’est rien d’autre qu’un dispositif d’intrigue que le héros peut sauver du danger. C’est cool de voir les rôles inversés, mais nous sommes également heureux que Tuxedo Mask ne soit pas non plus un simple personnage insipide. Il est drôle, fait de son mieux pour aider et aime sincèrement sa partenaire magique.

Mais sérieusement, reprenez-vous Tuxedo Mask.

Sailor Moon était presque faite de cheveux roses/argentés

Ce fait a en fait beaucoup de sens. Je veux dire, comment combiner la blonde Usagi et le corbeau Mamoru pour faire… un enfant aux cheveux roses ?

Les premiers dessins pour les Sailor scouts montraient de grandes différences entre le look final de tous les membres, et pas seulement de Sailor Moon. La plus évidente devait être la chevelure rose pastel d’Usagi. Après que cette idée ait été mise à mal, elle a été dessinée en blonde sous sa forme humaine (Usagi) et en cheveux argentés sous sa forme de fille magique (Sailor Moon). Les deux idées originales ont été complètement abandonnées et Sailor Moon a été conçue comme une simple blonde. Naoko Takeuchi a affirmé que le passage à la blondeur unique a permis à Sailor Moon de se démarquer davantage lorsqu’elle était dans le groupe. Cela n’a pas beaucoup de sens, surtout parce que sa blondeur la rend parfois difficile à distinguer de Sailor Venus. Nous aurions aimé avoir les cheveux roses, mais Takeuchi sait mieux que quiconque !

Sailor Moon SuperS était presque un film Uranus/Neptune

A quel point cela aurait-il été cool ? Sailor Moon Super S, également connu sous le nom de Pretty Soldier Sailor Moon Super S, est le nom donné à la quatrième saison de la série anime originale Sailor Moon. Comme le reste de la série, il a été adapté du manga. Cette saison comportait deux histoires : l’histoire de Chibiusa et Pegasus contre le redoutable Dead Moon Circus, et l’histoire du méchant Amazoness Quartet.

La quatrième saison était tout aussi amusante que le reste de la série Sailor Moon, mais apparemment le film dérivé Sailor Moon Super S qui est sorti en 1995 était censé être entièrement basé sur un arc d’histoire entre Sailor Neptune et Sailor Uranus. Kunihiko Ikuhara, le réalisateur de Sailor Moon S, a essayé de proposer une idée pour le film qui impliquait un changement d’objectif pour les deux filles alors qu’elles volent un talisman de Sailor Moon et essaient de réveiller un dieu de Neptune dans un endroit appelé La fin du monde. Le producteur l’a apparemment approuvé, mais malheureusement, cela ne s’est jamais produit.

L’émission est la « merveille à succès » du créateur

Ce fait est plutôt décevant.

Parmi les autres œuvres de Naoko Takeuchi, on peut citer Love Witch, Toki Meka !, Prism Time et Miss Rain. Cependant, aucune de ces œuvres n’a égalé le tube qu’est Sailor Moon.

Naoko Takeuchi est manifestement une artiste manga, une écrivaine et une conteuse de talent. Il est dommage que depuis la création de Sailor Moon il y a plus de vingt ans, elle n’ait pas créé une autre série à succès. Mais Takeuchi ne semble pas trop s’en inquiéter. Non seulement Sailor Moon est toujours follement populaire, mais la franchise continue de s’étendre et de rapporter de l’argent.

Princess Naoko Takeuchi’s Return-to-Society Punch !! est une autre oeuvre de Takeuchi sur sa vie après le succès de Sailor Moon et détaille son effondrement et sa reprise de carrière, ainsi que l’histoire de sa rencontre avec son mari et le père de ses enfants, son collègue artiste de manga Yoshihiro Togashi. C’est un regard sincère et chaleureux sur l’artiste souvent énigmatique qui se cache derrière notre série de mangas féminins magiques préférée.

Sailor Mercure était censé être un personnage jeté

Sailor Mercure, également connu sous le nom d’Ami Mizuno, était l’un des gardiens de la Princesse Sérénité et a été la première Sailor scout à rejoindre Sailor Moon. En tant que personnage, Ami a un esprit vif et analytique et est considéré comme le stratège du groupe.

Apparemment, la Sailor Mercure était destiné à être un personnage jetable avec peu de visibilité ou de temps à l’écran. Cependant, les fans du manga chantaient ses louanges si intensément que Naoko Takeuchi a décidé d’en faire un personnage plus important.

Il y a une tonne de raisons pour lesquelles Sailor Mercury était si populaire. Au Japon, les enfants l’appréciaient parce qu’elle les encourageait et les influençait sur le plan éducatif. Elle avait une grande sœur intelligente, un modèle que les enfants japonais aimaient beaucoup. Elle était en quelque sorte l’intello doux, amusant et gentil du groupe qui se souciait de choses comme la lecture, les bons résultats scolaires et l’apprentissage. Elle mentionne même dans la série originale qu’Albert Einstein « serait son homme idéal ».

Sailor Neptune est plus spécial que vous ne le pensez

« Gardé par Neptune, planète de la mer bleue profonde. Je suis le soldat d’affinité, Sailor Neptune ! »

Sailor Neptune, aussi connu sous le nom de Michiru Kaioh, est plus spécial que vous ne le pensez. Et pas seulement parce qu’elle est l’un des rares personnages LGBT de la franchise.

De tous les scouts Sailor, Sailor Neptune est la seule à avoir pu s’éveiller sous sa forme humaine par elle-même. Elle est également l’une des seules Sailor Scouts à posséder des capacités psychiques, à l’exception du Sailor Mars. Sans compter qu’elle est l’une des seules Sailor Scouts à ne pas avoir révélé son histoire de gardienne dans le manga ou l’anime, à l’exception de son partenaire Sailor Uranus. Naoko Takeuchi a également déclaré que Sailor Neptune est son opposé polaire en matière de personnalité.

Sailor Uranus ne reçoit que peu d’amour pour son personnage, mais elle possède les qualités les plus uniques par rapport au reste des Sailor Scouts.