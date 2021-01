S’agit-il de la meilleure course de dragsters de 2020?

Des super voitures de sport aux SUV, des berlines sport aux hot-hatch passant par les automobiles électriques de plus en plus courantes, s’il y avait quelque chose que le course de dragsters de Carwow en 2020 était la variété.

Non seulement pour se souvenir du course de dragsters qui nous a divertis dans une année où nous avons passé plus de temps à la maison que nous ne voudrions faire un bilan de l’année 2020, la célèbre chaîne YouTube où Mat Watson est le protagoniste a fait une compilation avec ceux qu’il considère comme ses meilleurs course de dragsters l’année dernière.

Celles-ci comprenaient des modèles tels que la Lamborghini Aventador, la Tesla Model X, la BMW X6 M ou la très recherchée Toyota GR Yaris, dans une sorte d ‘«ode à la vitesse» qui ne fait que nous enthousiasmer pour ce que 2021 peut apporter. Cela dit, nous vous laissons la vidéo pour que vous puissiez choisir votre course de dragsters favori: