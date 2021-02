SaGa Frontier Remastered vise une date de sortie en avril sur PS4

SaGa Frontier Remastered a été confirmé pour PS4 en novembre de l’année dernière, avec une fenêtre de sortie « été 2021 ». Mais il s’avère que l’aventure de science-fiction arrivera en fait plus tôt que prévu. Il vise maintenant le 15 avril.

Avec le remaster Legend of Mana nouvellement annoncé, SaGa Frontier Remastered devrait offrir du plaisir JRPG à la vieille école. Le jeu n’a pas été accueilli avec brio lors de sa sortie initiale en 1997 pour la PS1, mais même aujourd’hui, il a un look unique et son approche de la narration axée sur les personnages se démarque toujours comme un argument de vente.

