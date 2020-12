SaGa Frontier Remastered annoncé pour PC, Mobile, Nintendo Switch et PlayStation 4 en 2021

Square Enix a annoncé SaGa Frontier remasterisé, qui est une remasterisation du jeu PlayStation original sorti en 1997 au Japon. Contrairement au jeu original qui n’a été publié que sur la PlayStation d’origine, le titre remasterisé sera lancé sur PC, mobile, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Parallèlement à l’annonce, une bande-annonce de 90 minutes présentait les personnages du titre ainsi que les nouvelles versions de leurs sprites. Le jeu contiendra différentes histoires et personnages pour chaque protagoniste unique.

En ce qui concerne les graphismes, le jeu aura des visuels remasterisés en HD qui insufflent une nouvelle vie au jeu. Square Enix a également annoncé une nouvelle «fonction haute vitesse» pour un gameplay plus engageant.

Frontière SaGa ramène les sept personnages avec un huit caractères nommé Fuse, qui est l’abréviation de «Crazy Fuse». Le personnage devait initialement être lancé avec le titre original, mais en raison de contraintes de temps, il a été coupé. Les joueurs peuvent désormais découvrir Fuse, ainsi que tout le contenu précédemment coupé, dans la version remasterisée du jeu.

Chaque personnage a des buts et des fins différents, ce qui donne au titre beaucoup de rejouabilité. Les choix que font les joueurs se dérouleront à l’aide du système de scénario de forme libre. Cela permet aux joueurs de créer leur propre histoire.

Asellus, T260G, Blue, Amelia, Lute, Red et Riki reviennent tous. Les joueurs du titre original peuvent penser qu’ils connaissent bien leurs histoires individuelles, mais la version remasterisée comprendra du contenu coupé. Il y a beaucoup plus à apprendre sur ces personnages et les motivations derrière leurs voyages.

Dans les batailles, les joueurs utiliseront la «lueur» et apprendront de nouvelles compétences. Ils incluent la possibilité de lancer des attaques spéciales consécutives de plusieurs membres de l’équipe, ce qui donnera aux joueurs le dessus dans la bataille.

Le titre ne comportera que du texte anglais et japonais. Il n’est pas prévu de localiser le titre dans d’autres langues.

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le jeu peuvent suivre Square Enix sur les réseaux sociaux ou s’abonner à son compte YouTube officiel. Le développeur a déclaré que plus de nouvelles arriveraient bientôt, donc ces plates-formes seront le premier endroit où les annonces seront publiées. Le jeu est encore en développement et d’autres aperçus pourraient être publiés dans le futur avant l’été prochain.

SaGa Frontier remasterisé sera lancé sur PC, iOS, Nintendo Switch et PlayStation 4 à l’été 2021.