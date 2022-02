SAG Awards 2022 : suivez en LIVE les lauréats de la cérémonie

Récompenses SAG

La cérémonie de l’Actors Guild récompense les meilleurs acteurs et cette édition, comme la précédente, ne sera pas diffusée en Amérique latine.

Les récompenses décernées par la Screen Actors Guild (Récompenses SAG) ne sont pas parmi les plus anciens de l’histoire du divertissement Hollywood. En fait, ils ont commencé à être livrés à partir de 1995 et, depuis lors, ils sont parmi ceux qui suscitent le plus d’intérêt dans l’industrie. Il s’agit d’une reconnaissance spécifique des meilleures performances de l’année. En d’autres termes, c’est une célébration des acteurs et pour les acteurs. Bien sûr, avec la pandémie entre les deux, ces derniers épisodes étaient atypiques et ont été diffusés virtuellement. Dans ce 2022, la 28e édition aura lieu et finalement ils auront lieu, dans ce cas, au Barker Hangar à Santa Monica, en Californie, à partir de 19 h HE.

Cependant, la cérémonie ne pourra pas être vu par les téléspectateurs d’Amérique latine en direct et en direct, depuis peu hbo max aura le programme le lundi 28 février. En attendant, on vous rappelle les nominés de ce soir qui, soit dit en passant, n’auront pas d’hôte comme à d’autres occasions. Il faut dire que l’événement sera suivi par le magnifique Hélène MirrenDepuis le L’actrice britannique recevra un prix honorifique pour son énorme contribution au septième art au cours des 40 dernières années.

N’oubliez pas de suivre spoilers aux gagnants du Prix ​​SAG 2022, qui aura la présence d’artistes célèbres tels que Kate Winslet, Oscar Isaac, Jessica Chastain et beaucoup plus. D’autre part, il faut se rappeler que le casting de Le jeu du calmar a plusieurs nominations et, bien sûr, ils sont déjà l’un des favoris des fans de Netflix.

+Nominés aux SAG Awards 2022

+CINÉMA

Meilleur ensemble au cinéma

Belfast

CODA

Ne lève pas les yeux

Maison Gucci

roi richard

Meilleure actrice de cinéma

Jessica Chastain – Les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman – La fille perdue

Lady Gaga – Maison Gucci

Jennifer Hudson – Respect

Nicole Kidman – Être les Ricardos

Meilleur acteur de cinéma

Javier Bardem – Être les Ricardo

Benedict Cumberbatch – Le pouvoir du chien

Andrew Garfiel – tic, tic… BOUM !

Will Smith-King Richard

Denzel Washington – La Tragédie de Macbeth

Meilleure actrice dans un second rôle au cinéma

Caitriona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – Histoire du côté ouest

Kirsten Dunst – Le pouvoir du chien

Ruth Negga – Passe

Cate Blanchett – Nightmare Alley

Meilleur acteur dans un second rôle dans un film

Ben Affleck – Le bar tendre

Bradley Cooper – Pizza à la réglisse

Troy Kotsur – CODA

Jared Leto – Maison Gucci

Kodi Smit-McPhee – Le pouvoir du chien

+TV

Meilleur ensemble dans une série dramatique

Le conte de la servante

L’émission du matin

le jeu du calmar

Yellowstone

Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston – L’émission du matin

Ho Yeon Jung – Jeu de calamars

Elisabeth Moss – Le conte de la servante

Sarah Snook – Succession

Reese Witherspoon – L’émission du matin+

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox – Succession

Billy Crudup – L’émission du matin

Kieran Culkin – Succession

Lee Jung-jae – Le jeu du calmar

Jeremy Strong – Succession+

Meilleur ensemble dans une série comique

Le grand

Hacks

La méthode de Kominsky

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Ted Lasso+

Meilleure actrice dans une série comique

Elle Fanning – La Grande

Sandra Oh – La chaise

Jean Smart – Hacks

Temple Junon – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso+

Meilleur acteur dans une série comique

Michael Douglas – La méthode Kominsky

Brett Goldstein – Ted Lasso

Steve Martin – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Martin Short – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Jason Sudeikis – Ted Lasso+

Meilleure actrice – téléfilm ou mini-série comique

Jennifer Coolidge – Le Lotus Blanc

Cynthia Erivo – Génie

Margaret Qualley – Choses à nettoyer

Jean Smart – Jument d’Easttown

Kate Winslet – Jument d’Easttown+

Meilleur acteur – téléfilm ou mini-série comique

Murray Bartlett – Le Lotus Blanc

Oscar Isaac – Scènes d’un mariage

Michael Keaton – Dopesick

Ewan McGregor-Halston

Evan Peters – Jument d’Easttown+

