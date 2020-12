Sadiq Khan s’engage à soutenir la communauté LGBT

Sadiq Khan s’exprimant aux PinkNews Awards 2020 (PinkNews)

Les PinkNews Awards 2020 en association avec Amazon ont ouvert pratiquement mercredi 2 décembre, honorant les héros LGBT + qui se sont battus pour la communauté et se sont dressés comme de brillants exemples d’excellence queer.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a lancé l’événement numérique en remerciant les militants et les héros de première ligne qui sont allés «au-delà des attentes».

«Je parle du fond du cœur quand je dis que je serai toujours solidaire de nos communautés LGBTQ +», a-t-il déclaré.

«Personne ne devrait avoir à endurer la haine, la discrimination ou la violence simplement à cause de qui il est et de qui il aime.»

Rendant hommage aux victimes de la pandémie ainsi qu’à George Floyd, l’homme noir dont le meurtre brutal a déclenché une vague de manifestations mondiales Black Lives Matter, Khan a déclaré que 2020 avait été une «montagne russe émotionnelle».

«Je sais que les gens ont passé trop de mois enfermés dans des environnements où ils n’étaient pas libres ou en sécurité pour être eux-mêmes, ce qui a mis à rude épreuve leur santé mentale.

Malgré cela, Khan pense que nous pouvons «puiser l’espoir, non seulement dans l’héroïsme et l’altruisme des principaux travailleurs pendant cette crise, mais aussi dans l’incroyable résilience et l’esprit de notre communauté LGBTQ + plus large».

«Vous savez mieux que quiconque que des progrès sont possibles et qu’un avenir meilleur vous attend lorsque les gens de conscience sont prêts à retrousser leurs manches et à se battre pour un avenir plus juste», a-t-il ajouté.

À l’occasion du coup d’envoi des prix, les lauréats des prix Frontline Hero, Business Equality, Public Sector, Third Sector et Community Group ont été annoncés.

Prix ​​du héros de première ligne: présenté par le Dr Ranj Singh et remporté par le Dr Rachel Levine et le Dr Kamilla Kamaruddin.

Le Dr Ranj Singh a remis au GP Kamilla Kamaruddin et à la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, le Dr Rachel Levine, le prix Frontline Hero aux PinkNews Awards 2020.

Singh a commencé par remercier les travailleurs de première ligne du monde entier pour leur travail tout au long de la pandémie de coronavirus.

«Vous avez fait des pieds et des mains pour assurer notre sécurité, nous, nos amis, nos familles et nos proches, et je suis avec toute la communauté LGBTQ + pour vous remercier», a-t-il dit.

En acceptant son prix, Levine a déclaré qu’elle était «fière et privilégiée» de servir de secrétaire à la santé en Pennsylvanie.

«Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu assister en personne, mais comme nous l’avons tous vu à travers le monde, le COVID-19 est la plus grande menace pour la santé publique à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

Elle a noté que les personnes LGBT + ont été affectées de manière disproportionnée par la pandémie, et a déclaré que les pratiques de collecte de données doivent être améliorées pour mieux servir la communauté.

«Merci beaucoup pour ce prix et pour votre soutien continu. J’aime dire dans tous mes discours: s’il vous plaît, restez calme, restez vigilant et restez en sécurité. «

Le Dr Kamaruddin a remercié RoseActualités pour avoir «mis en lumière le sort de la communauté LGBT +» dans son discours, et a félicité sa co-lauréate.

Elle a également réfléchi à son expérience de la transition en milieu de travail et a déclaré que les collègues et les patients de son cabinet étaient heureux pour elle.

«Ce fut une expérience tellement enrichissante pour moi», a-t-elle ajouté.

Kamaruddin a dédié son prix à «toutes les personnes trans qui ont souffert en essayant d’obtenir un meilleur accès aux soins de santé».

Prix ​​de l’égalité des affaires: présenté par Duncan James et remporté par Boston Consulting Group (BCG).

Duncan James a remis au Boston Consulting Group (BCG) le Business Equality Award lors des PinkNews Awards 2020, les remerciant pour leur contribution à la vie LGBT +.

Dans son discours, James a parlé des énormes progrès qui ont été accomplis dans le domaine des droits des LGBT + ces dernières années – mais il a noté qu’il y avait tellement plus à faire.

Elliot Vaughn, MD et associé du BCG, a accepté le prix et a déclaré que l’inclusion avait toujours été une valeur fondamentale de l’entreprise.

«Nous croyons que tout le monde devrait être capable de se mettre pleinement au travail, et nous nous sentons le devoir de nous montrer pour notre communauté et d’exprimer nos valeurs à l’extérieur en tant que société», a déclaré Vaughn.

«Nous sommes également extrêmement motivés par le travail à venir, nous travaillons pour devenir plus inclusifs et nous diversifier en tant que réseau – incluant des femmes, des collègues bisexuels, des personnes de couleur queer, des collègues trans et non binaires, repoussant les limites les endroits les plus difficiles dans lesquels nous travaillons dans le monde et impliquer profondément nos alliés dans notre travail. »

Le Prix de l’égalité dans le secteur public: présenté par Phyll Opoku-Gyimah et remporté par l’Université De Montfort.

Phyll Opoku-Gyimah, également connue sous le nom de Lady Phyll, a remis le Prix de l’égalité du secteur public à l’Université De Montfort lors des PinkNews Awards 202o.

Opoku-Gyimah, directeur exécutif du Kaleidoscope Trust et fondateur de UK Black Pride, a félicité l’Université De Montfort pour avoir fait «des choses incroyables» pour faire de son campus un espace sûr pour le personnel et les étudiants LGBT +.

Antonia Jackson, responsable principale de la diversité et de l’inclusion à l’Université De Montfort, a accepté le prix, se disant «absolument ravie» de voir leur travail reconnu.

«Nous sommes depuis longtemps une université intégrant les LGBT, et c’est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN, nous en sommes vraiment fiers», a déclaré Jackson, avant de parler du travail de l’université autour du Mois de l’histoire des LGBT.

«Nous savons que cette année a été une année vraiment, vraiment difficile pour tout le monde, mais elle a été plus difficile pour certains qui n’ont pas été capables d’être pleinement eux-mêmes pendant la pandémie en raison de leur vie à la maison difficile.

«DMU est absolument solidaire de la communauté LGBT +. Nous voulons que notre campus soit un espace sûr où chacun a l’impression de pouvoir être lui-même dans un environnement favorable qui permet au personnel et aux étudiants d’explorer leur identité.

Prix ​​de l’égalité du troisième secteur: présenté par Lorraine Kelly et remporté par Victim Support.

Le Prix de l’égalité du troisième secteur a été présenté par la légendaire animatrice de télévision Lorraine Kelly, qui sert également d’alliée indéfectible de la communauté LGBT +.

Dans son discours, Kelly a remercié la communauté LGBT + de l’avoir soutenue et de s’être battue pour rendre le monde plus sûr et plus juste.

«Je suis très honoré de présenter le Prix de l’égalité du troisième secteur», a déclaré Kelly, avant de nommer Victim Support comme lauréate.

Clôturant son discours, Kelly a déclaré: «Malheureusement, nous savons tous que les incidents homophobes et transphobes sont en augmentation, et Victim Support sont les gagnants de ce prix non seulement pour les politiques internes inclusives du réseau LGBT +, mais aussi pour leur travail contre la haine. la criminalité et la violence domestique qui affectent la communauté LGBT +. »

Le prix a été accepté par Diana Fawcett de Victim Support, qui a déclaré avoir travaillé pour faire en sorte que les personnes LGBT + se sentent «habilitées et habilitées» à accéder à leurs services.

«Nous reconnaissons également l’impact de la pandémie sur la façon dont les personnes LGBT + vivent la criminalité, par exemple la terrible augmentation de la haine en ligne que nous avons constatée.

«Nous avons donc travaillé dur pour garantir que les personnes LGBT + qui ont été touchées par la criminalité puissent continuer à accéder à notre soutien de manière accessible et inclusive.»

Fawcett a conclu: «Nous voulons nous assurer que toutes les personnes LGBT + sachent que nous sommes avec vous, et nous sommes là pour vous soutenir.»

Prix ​​du groupe communautaire: présenté par Joe McElderry et remporté par la Fondation LGBT.

Facteur X Le gagnant Joe McElderry a remis le Community Group Award à la Fondation LGBT en reconnaissance de ses efforts inlassables pour soutenir la communauté LGBT + tout au long de la pandémie de coronavirus.

«Avant d’annoncer le gagnant, je voulais juste dire un grand merci à tous les nominés cette année pour ce prix», a déclaré McElderry. «Tout votre travail et vos histoires sont fantastiques, surtout dans cette période troublante et folle à laquelle nous sommes tous confrontés en ce moment.»

En acceptant le prix, Paul Martin, directeur général de la Fondation LGBT, a rendu hommage aux autres organismes de bienfaisance nominés dans la catégorie avant de relever les défis auxquels la communauté LGBT + est confrontée tout au long de la pandémie.

«Presque du jour au lendemain, et à un moment de grande incertitude, de peur et d’anxiété pour de nombreuses personnes LGBT +, nous avons dû repenser radicalement la façon dont nous fournissons nos services», a déclaré Martin.

«Grâce au dévouement et au travail acharné des personnes remarquables qui composent l’équipe de la Fondation LGBT, nous l’avons fait en quelques jours, et nous avons également développé des services nouveaux et innovants pour nous assurer que notre organisme de bienfaisance continue d’être un phare de lumière et un refuge d’espoir pour ceux qui en ont le plus besoin.

Martin a noté que les appels à leur ligne d’assistance ont doublé par rapport à la même période l’année dernière, et a déclaré avoir constaté une augmentation de la demande de services de toxicomanie et de lutte contre la violence domestique.

«Tout le monde à la Team LGBT Foundation prend notre mission d’être ici si vous avez besoin de nous au sérieux. Nous étions ici avant la pandémie, nous continuerons à soutenir nos communautés pendant la pandémie, et nous serons toujours là pour les communautés LGBT + longtemps après avoir appris à vivre avec cette pandémie.

Les PinkNews Awards 2020 en association avec Amazon se poursuivent jeudi et vendredi (3 et 4 décembre).