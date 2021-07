Sadie Sink rencontre un mal ancien dans Fear Street, deuxième partie : 1978 Poster

La rue de la peur, deuxième partie : 1978 est un prochain film américain Slasher qui ne devrait sortir que sur Netflix. Le nouveau film sera le deuxième opus de la Trilogie de la rue de la peur, avec une date de sortie le 9 juillet 2021. La suite de slasher d’horreur est réalisée par Leigh Janiak, avec un scénario co-écrit par Zak Olkewikz et Janiak, à partir d’une histoire originale d’Olkewicz, Phil Graziadei et Janiak. le Trilogie de la rue de la peur est basé sur la série de livres du même nom de RL Stine. Découvrez la nouvelle affiche présentant Choses étranges Star Lavabo Sadie.

L’officiel Rue de la peur Partie 2 : 1978 Le synopsis se lit comme suit: « Shadyside, 1978. L’école est finie pour l’été et les activités au Camp Nightwing sont sur le point de commencer. Mais quand un autre Shadysider est possédé par l’envie de tuer, le plaisir au soleil devient un horrible combat pour la survie. » Le prochain film d’horreur met en vedette Olivia Welch dans le rôle de Samantha « Sam » Fraser, Sadie Sink dans le rôle de Ziggy Berman, Emily Rudd dans le rôle de Cindy Berman, Ryan Simpkins dans le rôle d’Alice, McCabe Slye dans le rôle de Tommy Slater et Ashley Zuckerman dans le rôle du shérif Nick Goode.

La rue de la peur, première partie : 1994 est sorti le 2 juillet 2021 et est actuellement disponible en streaming sur Netflix. Le premier volet de la trilogie en trois parties suit une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique qui a tourmenté leur ville notoire pendant des siècles au cours de l’année 1994. Le premier film met en vedette Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Darrell Britt-Gibson et Maya Hawke. A la sortie de La rue de la peur, première partie : 1994, le film avait reçu des critiques généralement positives, les critiques faisant l’éloge des performances, de la réalisation, de la cinématographie et des hommages. Le premier volet est réalisé par Leigh Janiak, avec un scénario co-écrit par Phil Graziadei et Janiak, à partir d’une histoire originale de Kyle Killen, Graziadei et Janiak.

La rue de la peur, troisième partie : 1666 sera le dernier volet de la trilogie Fear Street en trois parties et sortira sur Netflix le 16 juillet 2021. Le prochain film est réalisé par Leigh Janiak et co-écrit par Phil Graziadei, Janiak et Kate Trefry. Le synopsis officiel du troisième film est le suivant : En 1666, une ville coloniale est en proie à une chasse aux sorcières qui aura des conséquences mortelles pour les siècles à venir, tandis que des adolescents tentent en 1994 de mettre fin à la malédiction de leur ville avant qu’il ne soit trop tard. Bien que le deuxième film se déroule 16 ans avant le premier et que le troisième se déroule des siècles auparavant, il existe des points communs qui les relient tous.

À l’origine, le premier film de la trilogie devait sortir en salles en juin 2020, mais le film a finalement été retiré du calendrier de sortie en raison de la pandémie de COVID-19. Au cours du mois d’avril 2020, Chernin Entertainment avait mis fin à son accord de distribution avec 20th Century Studios et avait conclu un accord de premier plan pluriannuel avec Netflix. Au moment d’août 2020, Netflix avait officiellement acquis les droits de distribution du Trilogie de la rue de la peur avec une stratégie de date de sortie mi-2021 pour les trois films. Netflix utilise actuellement cette opportunité de la Trilogie de la rue de la peur comme une expérience dans l’espoir de créer une nouvelle façon de distribuer des films en sortant chacun des trois volets d’une trilogie à une semaine d’intervalle.

