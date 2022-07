Sadie Sink n’est pas sûre du sort de Max dans la saison 5 de Stranger Things

La quatrième saison de Choses étranges a été crucial pour la croissance de Max Mayfield, joué de manière experte par Sadie Sink. Suite à la mort de son demi-frère Billy dans la troisième saison, Max prend ses distances avec ses amis jusqu’à être la cible du terrifiant monstre Vecna. Max est essentiellement marqué pour la mort, ce qui finit par entraîner sa mort réelle lors de la finale de la saison quatre. Bien qu’elle ait été tuée par Vecna, Eleven a pu entrer dans l’esprit de Max et la ramener au point où elle entre dans un coma profond à la fin de l’épisode. Étant donné où Max a terminé la saison quatre, Sink a déclaré à Deadline qu’elle ne savait pas ce que la cinquième et dernière saison réservait à son personnage :

« Ils ont [the Duffer brothers] été très secret sur la saison cinq en général. Nous avons eu une conversation. Ils m’ont appelé avant que je ne lise le neuvième épisode car dans le script, il est littéralement dit que Max meurt. Alors ils m’ont appelé à l’avance et m’ont dit: « Je vous préviens juste, c’est ici, donc vous n’êtes pas vraiment choqué. » Je n’ai aucune idée de ce qui arrive dans cinq et à quoi ça ressemble. L’histoire de Max est très en l’air, car elle est évidemment dans le coma et Onze ne peut pas la trouver dans le vide. Alors qui sait où elle est et dans quel état elle est. »

Comme Lucas l’a mentionné à l’hôpital, le cœur de Max s’est arrêté pendant une minute entière dans la maison Creel, ce qui signifie qu’elle est décédée cliniquement après avoir été attaquée par Vecna. Sa mort a provoqué l’ouverture des quatre portes autour de Hawkins, entraînant une destruction massive et brisant la barrière entre la ville de l’Indiana et l’Upside Down. Il semble que la dernière saison verra Hawkins devenir un champ de bataille entre Vecna ​​et les membres étendus de Hellfire, mais Max pourrait être absent au moins au début de la confrontation. Espérons que Max récupère assez rapidement pour rejoindre ses amis dans la lutte pour Hawkins et le monde dans son ensemble.

Tous les personnages principaux sont équitables Choses étranges Saison Cinq

Netflix

En regardant la finale de la saison quatre, Eddie était le seul personnage principal à ne pas s’en sortir vivant, même si Max est également techniquement mort avant d’être relancé par Onze. Avec le retour de l’ensemble du casting à Hawkins à la fin de l’épisode, tous les paris sont ouverts quant à savoir qui peut être sur le billot pour la saison cinq. Avec la conclusion du Choses étranges histoire, la cinquième et dernière saison pourrait être remplie de morts percutantes pour clôturer la série sur une note très émotionnelle. Dans la même interview avec Deadline, Sink a parlé de l’état d’esprit des Duffers lorsqu’il s’agit de choisir quels personnages survivront et ne survivront pas à un Choses étranges saison:





« La saison cinq étant la dernière saison, je ne sais pas ce qu’ils ont prévu. Mais il y a tellement de personnages. Certains des décès de la série ont un tel impact sur les membres du public et les autres personnages en général. Mais ils ont vraiment ému l’histoire. Je sais que les Duffers sont toujours très prudents et calculés avec qui ils tuent. Ils ne tueront jamais un personnage juste pour tuer quelqu’un. Il faut toujours faire avancer l’intrigue et être juste dans ce moment et dans l’histoire. »

La finale de la saison quatre met en place une conclusion passionnante pour Choses étranges, mais on ne sait pas quand la dernière saison sera diffusée. La production de la saison quatre a été fortement impactée par la pandémie, mais la saison cinq devrait avoir un tournage plus fluide grâce aux vaccinations COVID et aux autres mesures de protection qui peuvent être utilisées. La production de la saison cinq ne devrait pas commencer de sitôt, il faudra donc un certain temps avant que l’une des plus grandes séries originales de l’histoire de Netflix n’atteigne son apogée.