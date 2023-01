Sadie Sink et Bryan Cranston deviennent Batgirl et commissaire Gordon dans le nouveau fan art DCU

On ne sait pas qui jouera ensuite Jim et Barbara Gordon à l’écran, mais un artiste pense que Sadie Sink et Bryan Cranston feraient de bons choix.

Évier Sadie et Bryan Cranston n’ont pas encore travaillé ensemble à l’écran, mais un nouveau fan art numérique de DC a imaginé la paire comme de nouvelles itérations de Batgirl et du commissaire Gordon. Avec James Gunn redémarrant la DCU et la défunte Fille chauve-souris Le film ayant bel et bien été enterré à Warner Bros. Discovery, il y a potentiellement de nouvelles itérations des deux personnages à venir, et un artiste numérique a montré exactement à quoi pourraient ressembler Sink et Cranston dans les rôles.





Naturellement, Fille chauve-souris est actuellement un sujet sensible parmi les fans de DC suite à l’annulation du film de Leslie Grace et Brendan Fraser, qui se préparait à être présenté en première dans un autre univers. Bien que ce film ne verra jamais le jour, à un moment donné, il y aura une autre tentative de voir Barbara Gordon se transformer en Batgirl. L’artiste numérique horrific.heroics a maintenant partagé sur Instagram précisément à quoi pourrait ressembler cette nouvelle itération du personnage avec Sink dans le rôle, et une deuxième pièce apporte Breaking Bad star Bryan Cranston dans le rôle de son père, Jim Gordon. Découvrez les deux images ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les fans étaient certainement d’accord avec l’idée que les deux acteurs assument les rôles et l’ont clairement indiqué dans certains de leurs commentaires sur les images. L’un d’eux a noté sur l’image de Cranston: «Je pensais qu’il serait un grand Gordon depuis des années maintenant. Grand fan-art. Quelqu’un le fait arriver. Un autre a ajouté que, comme Cranston « a exprimé Gordon dans Batman Year One », il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas jouer le rôle dans un film d’action en direct. En ce qui concerne Sink en tant que Batgirl, un fan de l’art a déclaré: « Certainement, son look est 100 fois meilleur en tant que Batgirl que Leslie Grace. » Un autre a également donné une idée alternative de Batgirl pour Matt Reeve Le Batmanen disant: « Alors que je pense que Jenna Ortega serait parfaite en tant que Batgirl dans l’univers de Matt Reeves, Sadie Sink serait une grande Batgirl dans le nouveau DCEU! »





Qui jouera le commissaire Gordon et Batgirl dans la nouvelle DCU ?

Images de Warner Bros.

Bien que l’on ne sache pas exactement quand le commissaire Gordon sera de retour dans la DCU, on ne sait pas si JK Simmons le jouera à nouveau. Simmons a endossé le rôle de Gordon dans Ligue des Justiciers, mais s’il sera l’un des acteurs à aller de l’avant avec la nouvelle DCU reste à voir. Il y a une situation similaire avec Batgirl. À cette époque l’année dernière, il semblait que Leslie Grace deviendrait la Batgirl de la DCU, mais il n’est plus garanti que ce rôle soit disponible dans les nouveaux plans de James Gunn. Alors que chaque fan de bande dessinée a sa propre idée de qui il veut jouer divers rôles DC et Marvel à l’écran, en ce qui concerne les filleuls, Cranston et Sink pourraient être les stars parfaites pour donner vie à la paire si ces concepts sont quelque chose à passer.