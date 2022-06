Sadie Sink de Stranger Things dit que Max a des choix courageux à faire dans la finale de la saison

Choses étranges lancera les deux derniers épisodes de la saison 4 dans quelques jours seulement, et avec près de quatre heures d’exécution entre eux, il reste encore beaucoup à faire à Hawkins avant que la scène ne soit fixée pour la cinquième et dernière saison. Bien que Netflix ait naturellement révélé très peu de choses sur ce qui se passera dans la finale de la saison, de nombreux acteurs ont donné de petites informations sur le sort de leur propre personnage. Sadie Sink a récemment parlé à Le journaliste hollywoodien sur la façon dont elle pense que Max va lui montrer un côté vraiment féroce dans les derniers épisodes. Dit-elle:

«Le voyage de Max dans le volume 2, je pense, concerne la façon dont elle doit faire des choix vraiment courageux. Et elle l’a déjà fait, mais je pense qu’elle doit vraiment intensifier et être plus courageuse qu’elle ne l’a jamais été auparavant. Donc, c’était un bon côté d’elle à voir; prendre en charge sa propre vie, son propre destin et prendre position, ce pour quoi elle a toujours été douée, mais c’est à l’extrême. Donc, c’est agréable de voir ce côté plus féroce d’elle, que nous avons en quelque sorte aperçu à travers le dernier épisode de l’épisode quatre lorsqu’elle choisit de se battre. Donc je suppose juste un peu plus de cela.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui survivra et ne survivra pas à la saison, et sur ce qui leur arrivera alors à la fin de la série dans la saison cinq. Avec seulement quelques jours jusqu’à ce que nous découvrions la vérité sur ce que l’avenir réserve aux habitants de Hawkins, et au-delà, le battage médiatique autour de la finale n’a été accru que par une nouvelle bande-annonce publiée par Netflix la semaine dernière.

Choses étranges est la plus grande émission en anglais sur Netflix

Netflix

Avec des épisodes surdimensionnés et une attente de près de trois ans, la dernière saison de Choses étranges a eu un impact énorme lorsqu’il est arrivé sur Netflix en mai, propulsant non pas cette saison mais les saisons précédentes de l’émission dans le haut des classements de streaming. Il n’a pas fallu longtemps pour que la première partie de la saison commence à battre des records et avec deux autres épisodes à venir, l’émission est déjà devenue la série en anglais la plus diffusée sur la plateforme et rien ne l’empêche de continuer. devenir la plus grande série à avoir atterri sur Netflix.

Dans cet esprit, l’annonce plus tôt cette année que la saison cinq mettra fin à la série, les Duffer Brothers sont déjà au travail, mais il est probable que nous ne verrons pas ces nouveaux épisodes avant quelques années. D’ici là, le Choses étranges La suite aura encore augmenté, et il y a très peu de gens qui parieraient que la saison cinq est la plus grande saison de l’émission d’horreur de science-fiction de toutes les manières possibles. Cela ne peut que signifier que plus de records sont battus et, espérons-le, une conclusion satisfaisante de la saga avant que les Duffers ne dévoilent ce qui vient ensuite du monde de Choses étranges.