S’adapter ou mourir: Spotify teste de nouvelles fonctionnalités pour les “concerts virtuels”

La pandémie actuelle a considérablement changé l’industrie de la musique et les artistes en particulier. L’absence de concerts, l’une des principales sources de revenus pour les artistes, nous a amené à voir une tendance à la hausse des concerts virtuels. Profitant de cela, Spotify teste un nouvelle fonction pour connecter les fans et les artistes à travers des concerts virtuels.





Spotify en tant que tel n’est pas entièrement rentable pour les artistes, ils ont donc toujours recherché des moyens alternatifs de déposer de l’argent. Une de ces alternatives a été les concerts et maintenant qu’il n’y a pas de face-à-face, beaucoup parient pour les faire en diffusion. C’est là que Spotify veut entrer en jeu.

Connectez les artistes à leurs fans

Dans certaines captures d’écran publiées sur Twitter par Jane Manchun Wong Après l’ingénierie inverse de l’application Spotify, la nouvelle fonctionnalité apparaît. C’est essentiellement un possibilité de trouver et d’afficher les événements virtuels que les artistes vont célébrer Bientôt disponible.

Spotify travaille sur des événements virtuels L’événement virtuel montré ici est en fait 2020 iHeartRadio Music Festival pic.twitter.com/I6BJDqeAnc – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 25 août 2020

D’une certaine manière Spotify J’avais déjà quelque chose comme ça auparavant, bien qu’il soit axé sur les concerts live et physiques. Le service de musique a permis de trouver les prochains concerts des artistes que les utilisateurs suivent. En fait il a même permis d’acheter des billets directement depuis l’application en collaboration avec des entreprises comme Ticketmaster. Maintenant, ils s’adaptent à la situation actuelle de la pandémie pour ajouter des concerts et des événements virtuels.

Les sociétés de billetterie telles que Ticketmaster susmentionné se sont déjà adaptées pour permettre la vente de des billets pour des concerts virtuels et autres événements diffusion des artistes. En ce sens, Spotify pourrait agir (si les captures sont réelles et que la fonctionnalité est enfin rendue publique) comme intermédiaire pour connecter les fans avec leurs artistes comme je l’ai fait précédemment.

C’est un mouvement dans lequel en principe tout le monde gagne. Spotify propose une option qui améliore l’expérience utilisateur pour l’abonné, les sociétés de billetterie ont une nouvelle vitrine pour atteindre les clients potentiels, l’utilisateur a un accès plus facile aux artistes et au plus d’artistes possibles présents.

Il serait intéressant de voir si Spotify propose un jour possibilité d’héberger directement des événements virtuels. Actuellement, des services comme Twitch prennent une bonne part, ainsi que YouTube et d’autres plates-formes de diffusion Vivre. Même dans les jeux vidéo comme “ Fortnite ”, des concerts massifs ont lieu. Ce n’est pas une chose facile à mettre en œuvre du jour au lendemain, mais il y a peu d’endroits plus adaptés pour un musicien que de diffuser en direct sur Spotify.

Via | Tendances numériques