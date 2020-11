Sackboy: A Big Adventure présente sa bande-annonce de lancement

Après le lancement réussi de la série Xbox il y a quelques jours, aujourd’hui c’était au tour de Playstation 5 dans certaines régions. Des joueurs de pays comme le Japon ou les États-Unis ont déjà accès à la console et à ses jeux de lancement, parmi lesquels se démarquent Les âmes du démon ou Sackboy: une grande aventure.

Pour fêter la publication de ce dernier titre, le développeur Sumo numérique Oui Sony Interactive Entertainment publié leur correspondant sortie remorque, dans lequel les principales caractéristiques de sa proposition de plate-forme sont examinées. Dans cette aventure, les utilisateurs contrôleront le bien de Sackboy, le protagoniste de la saga Petite grosse planète, en voyage pour sauver ses amis des griffes du maléfique Vex.

Ce titre profite de toutes les fonctionnalités et actualités de PS5, offre temps de chargement très rapides entre les niveaux, compatibilité avec la nouvelle technologie Tempest 3D AudioTech et transmettant toute l’émotion de votre monde à travers le contrôle Dualsense lui-même (grâce à ses fonctionnalités haptiques).

Sackboy: une grande aventure est disponible à partir d’aujourd’hui à la fois pour Playstation 5 comme pour Playstation 4, et bien qu’au départ, il allait inclure son lancement en mode multijoueur en ligne, les responsables ont été contraints de retarder un temps. Dans Areajugones, nous l’avons déjà joué et analysé, et si vous voulez savoir ce que nous avons pensé du retour de Sackboy, vous pouvez lire notre article à partir de ce lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂