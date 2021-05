Sackboy: A Big Adventure DLC apporte Selene de Returnal à Craftworld sur PS5

ZEUS set de 5 consoles BABILONIA XL BIG IRONY (Blanc gaufré - Tôle naturelle pliée à la presse)

Babilonia Zeus est un set modulaire de trois consoles. Structure en tôle naturelle plié sous pression. Traitement phosphatation noir, fixation finale avec cire d'abeille. En alternative, il est possible de commande sur demande la version avec vernissage par poudre époxy couleur blanc gaufré ou noir cuivré. Les produit BIG IRONY ne sont volontairement pas verni compte tenu que c'est l'irrégularité de leur superficie à les rendre si spéciaux. Avec l'utilisation, des taches apparieront (vin, café, etc.) qui avec le temps formeront une patine rendant la superficie encore plus belle. Les produits BIG IRONY ont subi un traitement final à base de cire d'abeille. Il est suggéré de passer un tissu doux sec pour retirer les traces de cire et oxydant. Pour le nettoyage utiliser un chiffon mouillé avec savon neutre non agressif come si il s'agissait de produit en bois. Deux fois par an, il est conseillé d'imprégner la table avec de la cire d'abeille en précédant après une nuit environ au nettoyage, comme décrit ci-dessus.Dimensions:170 x 33 x H 37 cm 185 x 33 x H 74 cm 200 x 33 x H 111 cm 215 x 33 x H 148 cm 230 x 33 x H 185 cm