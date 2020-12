Sachez quels sont les jeux les plus attendus de 2021

Malgré tout, 2020 a été une année qui nous a offert des expériences mémorables dans le monde des jeux vidéo. L’arrivée sur le marché du PlayStaton 5 et le Xboîte Série X / S C’est une excellente raison d’avoir des attentes élevées pour ce que l’année à venir a à offrir.

Présentations passées par Nintendo, Sony et Microsoft Ils ont présenté des indications de grandes versions qui devraient également atteindre les consoles de dernière génération, tandis que d’autres jeux exploiteront les capacités graphiques des nouvelles consoles. Voici quelques jeux très attendus, qui devraient sortir en 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Superman: L’histoire Warner Bros. a envoyé Kevin Smith

Hitman 3

Les titres récents de la franchise ont été parmi les expériences de jeu les plus satisfaisantes depuis des années, avec des mises à jour constantes et des extensions de contenu longtemps après leur lancement initial.

Après son lancement le 20 janvier, les joueurs pourront assumer le rôle du Agent 47, un mercenaire qui accomplit ses objectifs avec une précision de puzzle en utilisant son environnement et diverses méthodes dans des environnements très complexes. Il sera disponible pour toutes les plateformes anciennes ou nouvelles générations.

Deathloop

Avec une esthétique fortement marquée dans les années 60, ce jeu se présente comme une alternative originale à un genre aussi saturé de copies que le « tir à la première personne » dans cette exclusivité de PC et PS5.

Le joueur prend le rôle de poulain, un homme armé envoyé sur une île où il doit éliminer 8 cibles avant que minuit n’arrive. Le problème est que le joueur sera chassé par Julianna, un assassin qui doit le tuer avant qu’il n’atteigne son but. Si le joueur ne parvient pas à terminer ses objectifs avant minuit ou est tué, une boucle temporelle réinitialise le temps depuis le début. Amusant, non?

Far Cry 6

L’une des franchises les plus réussies de ces dernières années atteindra toutes les plates-formes de nouvelle et ancienne génération (sauf Commutateur) dans un titre dont les développeurs promettent de réinventer la formule de la saga.

Malgré le fait qu’il y ait beaucoup de craintes quant à ce que pourrait dériver le développement de la nouvelle génération (rappelez-vous « Cyberpunk 2077« ), ce qui est certain, c’est que Ubisoft Ce ne sont pas des novices, nous pouvons donc être certains que le résultat final sera acceptable.

Resident Evil Village

Le lancement d’un nouveau titre dans la saga « Resident EvilC’est toujours un événement plein d’enthousiasme et d’exaltation parmi les nouveaux joueurs et les vétérans. Avec votre avance, Capcom indique clairement que la saga n’aurait jamais dû s’éloigner de l’horreur de survie, maintenant avec un nouveau mécanicien à la première personne, si populaire dans le dernier épisode.

Ce jeu semble reprendre certains éléments de « RE 4»En présentant un décor inspiré de L’Europe  de l’Est. Les rumeurs prétendent qu’il pourrait être publié sur des consoles de dernière génération.

Horizon Forbidden West

Le titre de Guerre présente l’un des scénarios post-apocalyptiques les plus originaux jamais présentés dans un RPG. Le joueur doit jouer le rôle de Aloy, une jeune femme qui entreprend un voyage dans une terre pleine de bêtes mécaniques dans un monde où l’humanité a oublié son passé, retournant à un état primitif de tribus et de clans.

Jusqu’à présent, il a une bande-annonce cinématographique, mais la promesse que ce jeu se réalisera PS4 et PS5 est déjà plus que suffisant pour remonter le moral.

Réplicant de Nier

La PS4 vous aurez le plaisir d’avoir l’une de ses dernières exclusivités: une version améliorée avec de nouveaux graphismes et un gameplay amélioré de « Nier», Le jeu culte réalisé par Yoko taro, l’une des voix expérimentales les plus fascinantes des jeux vidéo modernes.

Un voyage en solo d’un jeune homme cherchant à sauver sa sœur d’une terrible malédiction est le début d’une histoire nuancée et d’une mythologie unique en son genre. Le jeu sert de base narrative au jeu populaire « Nier Automata».

Mass Effect: édition légendaire

Pendant longtemps, la possibilité de voir un remastering de la trilogie originale de « Effet de masseCela semblait plus une rumeur qu’une réalité. BioWare a finalement confirmé à la fin de l’année que le studio travaillait déjà sur le projet et que les trois jeux seraient de retour au printemps.

Nous reviendrons une fois de plus sur le vaisseau la Normandie, ce qui nous permettra de voyager dans n’importe quel coin de différentes galaxies pendant que nous nous battons contre Faucheurs et Collectionneurs dans l’une des histoires stellaires les plus épiques que les jeux vidéo aient jamais présentées.