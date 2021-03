Sacha Baron Cohen remporte le prix du meilleur acteur de comédie aux Golden Globes pour Borat

S’exprimant après la victoire, il a remercié toute l’équipe d’avoir «risqué littéralement sa vie» avant d’ajouter: «Merci à tous à mon garde du corps qui m’a empêché de me faire tirer dessus deux fois. Vous savez qui vous êtes et vous savez que je n’ai pas le droit de le faire. dites votre nom mais merci. «

Jennifer Salke, Directeur d’Amazon Studios, a déclaré dans un déclaration: « Sacha a magistralement créé l’un des films les plus appréciés de cette époque sans précédent – présentant certains des meilleurs et des pires d’entre nous, enveloppés dans un moment scandaleux après l’autre.

S’adressant à Variety, il a déclaré: « J’ai fait sortir Borat à cause de Trump. Il y avait un but à ce film, et je ne vois pas vraiment le but de le refaire. Alors oui, il est enfermé dans le placard. »