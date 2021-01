Sacha Baron Cohen dit que Borat ne reviendra plus

2020, malgré la grande incertitude que la pandémie pourrait causer sur des choses telles que la santé publique, la soi-disant «nouvelle normalité» et les tensions politiques dans les pays du premier monde avec des politiques ultra-conservatrices à la hausse, ne s’est pas avérée une si mauvaise année. Après tout, nous pourrions revoir Borat.

Acteur britannique Sacha Baron Cohen aurait utilisé la période de quarantaine dans le États Unis pour enregistrer secrètement une continuation de son caractère réussi dans laquelle il en profiterait pour faire des critiques cinglantes des nouvelles mesures d’assainissement et, incidemment, se concentrer sur la moquerie complète des élections présidentielles.

« Borat: Film suivant« A été filmé sans Cohen mettent en garde contre leurs plans, profitant du scénario d’incertitude politique et sociale que la pandémie et les campagnes électorales se propagent dans tout le pays. Sa première en Vidéo Amazon Prime quelques jours à peine avant le vote, il a été agréablement accueilli par les critiques, même s’il n’a pas non plus été sans controverse.

L’un des cas les plus mentionnés concernant les images était le « piège » mis à Rudy giuliani, ancien maire de New York et figure politique éminente du parti républicain. Le même Cohen Je reconnais également que le film avait pour fonction d’exposer l’hypocrisie dans la société américaine, en particulier lorsqu’il s’agit de la question des tensions raciales.

Le film aurait conduit les fans de l’acteur et de son personnage qu’il y aurait une possibilité de faire un troisième opus, ce qui a été complètement exclu par le même Cohen. Lors d’une interview avec Variety, l’acteur a exclu que Borat puisse revenir de si tôt, offrant une explication simple des raisons pour lesquelles il avait décidé de le ramener 15 ans plus tard:

J’ai fait sortir Borat à cause de Trump. Il y avait un but dans ce film et je ne vois vraiment aucun intérêt à le refaire. Eh bien oui, il est enfermé dans le placard.

Dans un autre moment de l’interview, Cohen aurait remis en question son propre état d’esprit quant à la façon dont il a réussi à se retrouver dans des situations difficiles lors de ce nouveau film: «Il y a eu des moments où j’ai réalisé ce film où je me suis dit:« Pourquoi diable fais-je ça? C’est illogique. », Conclut-il.