Sacha Baron Cohen avait l’air spectaculaire alors que Freddie Mercury déclare le réalisateur David Fincher

David Fincher dit que Sacha Baron Cohen avait l’air « spectaculaire » comme Freddie Mercury dans son biopic défait. Bien avant que Rami Malek ne remporte un Oscar pour sa performance dans Rhapsodie bohémienne, Baron Cohen développait son propre biopic. La Couronne le créateur Peter Morgan a été invité à développer le scénario, tandis que plusieurs réalisateurs étaient attachés au biopic non réalisé au fil des ans, dont Fincher, Tom Hooper et Stephen Frears. En fin de compte, Queen a décidé d’emprunter une autre voie avec le biopic.

Dans une nouvelle interview, David Fincher et Aaron Sorkin a brièvement parlé de Sacha Baron Cohen et de son biopic non réalisé sur Freddie Mercury. Sorkin a récemment collaboré avec Baron Cohen sur Le procès du Chicago 7, qui reçoit le buzz des Oscars. Dans le film, l’acteur joue Abbie Hoffman, ce que Fincher n’a pas vu tout de suite. « Au début, j’étais vraiment nerveux [about the idea of Cohen playing Hoffman]. Et puis je l’ai trouvé tellement gagnant », a déclaré Fincher en discutant du film avec Sorkin.

Les deux ont continué à discuter Sacha Baron Cohen, qui les a amenés à parler de la façon dont l’acteur a presque dépeint Freddie Mercury sur grand écran. David Fincher a ensuite demandé à Aaron Sorkin s’il était jamais capable de voir les images de test de Baron Cohen en tant que Mercure. Sorkin a répondu que non, ce qui a incité Fincher à dire: « Mec, tu dois voir … ces photos sont spectaculaires. » Malheureusement, les photos n’ont jamais été rendues publiques, même si beaucoup pensaient que le comédien était le meilleur choix pour jouer à Mercury, en raison de leurs similitudes physiques. Il y avait encore beaucoup de gens à l’époque qui pensaient que les membres de Queen étaient devenus fous quand il a été révélé qu’ils collaboraient à un biopic.

En fin de compte, cela n’a pas fonctionné entre Sacha Baron Cohen et Queen. Baron Cohen voulait faire « un révélateur rudimentaire classé R », mais les membres du groupe Brian May et Roger Taylor avaient « une certaine prudence » sur la vision. Stephen Frears a rappelé: « On pouvait toujours dire qu’il y aurait des problèmes avec le reste du groupe. Parce que [Sacha] était si scandaleux et ils ne l’étaient pas. Ils étaient beaucoup plus conventionnels. »Baron Cohen voulait quelque chose de plus réaliste et un peu moins hollywoodien, ce qui n’est pas ce que le groupe voulait.

Beaucoup de choses ont changé pour Sacha Baron Cohen depuis qu’il a presque dépeint Freddie Mercury. L’acteur a libéré Borat 2 à la fin de l’année dernière et pourrait très bien être en lice pour un Oscar cette année pour sa performance dans Le procès du Chicago 7. Quoi qu’il en soit, certains fans de Queen se demanderont toujours ce que cela aurait été si Baron Cohen avait assumé le rôle de Mercury au lieu de Rami Malek. Rhapsodie bohémienne a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir joué avec l’histoire afin d’améliorer l’expérience de visionnage dans les théâtres. Vous pouvez consulter l’interview d’Aaron Sorkin et David Fincher sur le podcast Director’s Cut.

Sujets: Bohemian Rhapsody