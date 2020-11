Sacha Baron Cohen annule l’offre d’embaucher Donald Trump après les élections

Sacha Baron Cohen a qualifié la performance électorale de Donald Trump de « tragique et triste » et a annulé son offre d’emploi.

Sacha Baron Cohen a annulé son offre de donner un emploi à Donald Trump après l’élection présidentielle. Il a d’abord proposé d’embaucher Trump pour jouer un « bouffon raciste » après avoir perdu son poste à la Maison Blanche. Matt Winkelmeyer / Getty Images «Donald – vous êtes sans travail et je sais que je vous ai proposé un emploi», a tweeté le baron Cohen. «Mais votre performance de la semaine dernière a été tragique et triste. Offre annulée. » L’offre de Cohen est intervenue après que Trump ait qualifié le comédien de « fluage » après la sortie de Film suivant Borat Film: «Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais il y a des années, vous savez, il (@SachaBaronCohen) a essayé de m’arnaquer et j’étais le seul à avoir dit non. C’est un gars bidon et je ne le trouve pas drôle. « Pour moi, c’est un fluage », a ajouté Trump. « Donald – j’apprécie la publicité gratuite pour Borat! » Répondit Cohen. « J’avoue, je ne te trouve pas drôle non plus. Mais pourtant le monde entier se moque de toi. « Je suis toujours à la recherche de gens pour jouer les bouffons racistes, et vous aurez besoin d’un travail après le 20 janvier. Parlons-en! » Cohen, clairement non fan de Trump, a célébré sa défaite présidentielle, samedi, en tweetant une photo du président et de Mark Zuckerberg en disant « Un à terre. Un à aller ». [Via]