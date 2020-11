Sacha Baron Cohen a utilisé le roman d’amour de Sadam Hussein comme couverture lors du tournage de «  The Dictator  »

Sacha Baron Cohen est connu pour ses rôles immersifs qui brouillent la frontière entre documentariste, comédien, acteur et intervieweur, mais cela ne signifie pas qu’il arrête sa méthode d’agir là-bas. Cohen a également un riche CV de rôles scénarisés loin de Borat, Bruno Ali G et le reste de ses personnages emblématiques. Dans le film Le dictateur, l’acteur lauréat du Golden Globe a invoqué un livre intéressant pour entrer dans un type de personnage différent et combattre les détracteurs dans le processus.

La carrière de Sacha Baron Cohen

Cohen a commencé dans son Angleterre natale, selon IMDb, où son travail de comédien de sketchs l’a mis sur la carte pour un public local. Cependant, après avoir créé un nouveau personnage, Ali G, un rappeur en herbe qui essaie beaucoup trop de s’intégrer, sa carrière a changé pour toujours. Ali G a brouillé la frontière entre le comédien, l’acteur et l’artiste de rue, alors que Cohen est resté dans le personnage tout en interviewant plusieurs personnes notables à travers le monde.

Ali G a eu un tel succès qu’il a eu sa propre émission de télévision, Spectacle de Da Ali G, qui a duré quatre ans de 2000 à 2004. Le spectacle ne présentait pas seulement Baron Cohen dans le rôle d’Ali G, mais plusieurs autres personnages. Parmi ces personnages figurait un journaliste kazakh du nom de Borat. D’ici 2006, ce serait le rôle déterminant de Cohen.

Quand Borat sorti en 2006, Cohen est passé d’un acteur de bande dessinée semi-célèbre à une véritable superstar. Les lignes du film sont entrées dans le lexique en masse, et Cohen a commencé à obtenir des rôles plus traditionnels dans des films comme Nuits de Talladega, Sweeney Todd, et Les misérables. Cohen est devenu tristement célèbre pour son dévouement à l’artisanat et sa volonté de rester dans le personnage quoi qu’il arrive.

À ce jour, avec un Borat suite dominant sur Amazon et un rôle à succès dans Aaron Sorkin Le procès du Chicago 7, Cohen récolte toujours les fruits de son succès tout en élargissant ses horizons.

Pour son rôle de 2012 dans la comédie politique Le dictateur, Cohen a fait des choses particulières pour entrer dans le personnage et effrayer les opposants.

La méthode Sacha Baron Cohen agit

Il n’est pas surprenant que Cohen aime être un acteur de méthode. Après tout, il pousse cela à l’extrême quand il fait ses films de simulation autour d’un public inconscient. Cependant, cette même motivation qui est un succès dans ces films traîne vers ceux qui n’en ont pas besoin. Pour voir cela, ne cherchez pas plus loin que son travail en tant qu’Aladeen.

Le dictateur Aladeen était censé être un démagogue brutal obligé de lutter contre les libertés de son pays. Pour entrer dans le personnage, Cohen a étudié d’autres dictateurs pour voir comment ils se comportaient, selon Mental Floss. Comme il le fait toujours, Cohen est entré dans le personnage. Cependant, craignant que sa vision satirique basée sur la vraie vie du dictateur Mouammar Al-Kadhafi n’incite à la violence du dictateur, Cohen a forgé un plan qui semble tout droit sorti d’un Borat sketch.

Quand Le dictateur a été annoncé, Cohen et sa société ont affirmé qu’il s’agissait d’une adaptation d’un roman d’amour déguisé en propagande appelé Zabibah et le roi. Le livre, qui est crédité à Hussein, est une tentative à peine voilée de faire du lion le chef déguisé en histoire d’amour. La ruse a fonctionné et la production s’est déroulée sans accroc.

La voie Sacha Baron Cohen

Il est logique que Cohen entre aussi profondément dans le personnage lorsqu’il apparaît dans des films comme Borat, mais il met également le même travail et les mêmes efforts dans ses films habituels. Toujours privé, Cohen aime que ses films soient une expérience immersive où ses personnages agissent plus comme des gens ordinaires. Cependant, pour s’en sortir, Cohen doit souvent tirer des ficelles, répandre des mensonges et s’assurer que rien ne se trouve entre lui et un autre coup.