Sacha Baron Cohen a presque joué un mime dans un film que le public ne verra jamais

En 2019, Disney a acquis Fox pour 71,3 milliards de dollars dans l’une des transactions les plus importantes et les plus discutées de l’histoire d’Hollywood. Cette décision a été controversée pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que Disney a rapidement annoncé qu’il supprimait un grand nombre de films Fox existants en développement après que le studio ait affiché une perte d’exploitation de 170 millions de dollars au troisième trimestre fiscal de Disney. Sacha Baron Cohen et son film Cochran et LaFarge ont été l’une des victimes de cette décision.

Le film a été décrit comme «une histoire épique des plus grands mimes que le monde ait jamais connus». C’était un projet, aurait-il semblé, le baron Cohen, surtout connu pour son personnage de Borat, a été construit pour avoir étudié avec le célèbre clown français Philippe Gaulier.

Après le succès de Baron Cohen’s Film suivant Boratsorti l’année dernière, on ne peut s’empêcher de penser que le film a peut-être été un autre succès auprès du public et des critiques. Film suivant Borat a reçu trois nominations aux 78e Golden Globe Awards, avec Baron Cohen gagnant du meilleur acteur – Comédie musicale ou comique. Bien que, le film lui-même n’était pas sans sa juste part de controverse. Une scène dans laquelle l’avocat et homme politique américain Rudy Guiliani met apparemment sa main dans son pantalon devant l’actrice Maria Bakalova, qui se fait passer pour une journaliste mineure, a suscité une controverse particulière.

L’annulation de Cochran et LaFarge aurait également été un coup dur pour son compatriote acteur de comédie Ken Marino, qui devait faire ses débuts dans un long métrage de réalisateur avec le projet. Bien que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle pour l’acteur, connu pour ses rôles dans Été américain chaud et humide et Brooklyn Nine-Nine, Comme il a continué à apparaître dans des émissions à succès comme Comedy Central’s Les deux autres et Fraîchement débarqué du bateau. Les autres projets abandonnés à la suite de l’acquisition de Disney-Fox comprennent Gambit, le film solo basé sur l’un des X-Men les plus populaires de Marvel, et favoriser une comédie musicale d’aventure fantastique des studios Blue Sky aujourd’hui disparus, qui devait être dirigée par Karen Disher, connue pour son travail sur la série animée culte Daria.

Bien que nous ne disions jamais jamais à Hollywood, il est peu probable qu’aucun de ces films ne verra jamais le jour. Cela ne veut pas dire que ce sera la fin de Sacha Baron Cohen. L’acteur et comédien, qui a commencé à se faire un nom pour son personnage scandaleux représenté dans Spectacle de Da Ali G, A réussi à se solidifier comme un incontournable d’Hollywood. En plus d’exercer ses côtelettes de comédie dans des succès comme Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby (2006) et Brüno (2009), il s’est également essayé à des rôles plus dramatiques, y compris son rôle très apprécié d’Abbie Hoffman dans Oscar chéri de l’année dernière Le procès du Chicago 7.

Si tout se passe comme prévu, le prochain rôle de Baron Cohen sera dans Mandrake the Magician, un film basé sur l’illusionniste de la bande dessinée de Lee Falk, bien qu’aucun détail de sortie n’ait encore été annoncé. Cette histoire est née chez Looper.

Sujets: Disney