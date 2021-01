Sabrina saison 5: Voici ce qui aurait pu se passer ensuite

Des séquelles du crossover Riverdale tant attendu, voici ce qui aurait pu se passer ensuite dans Chilling Adventures of Sabrina saison 5.

Les aventures effrayantes de Sabrina peut avoir été annulé sur Netflix, mais il est toujours possible que les fans découvrent ce qui devait se passer ensuite dans la partie 5.

Netflix a annulé la série populaire en juillet 2020, après que le tournage de la partie 4 soit déjà terminé. Malgré le sens de la finalité du scénario de Sabrina dans la partie 4, il y avait apparemment encore plus à venir.

Après que Netflix ait révélé que l’émission avait été annulée, le show-runner Roberto Aguirre-Sacasa a révélé que la partie 5 était déjà en préparation. Dans un tweet, il a écrit: « Merci pour tout l’amour, fans de #sabrinanetflix. La quatrième partie est notre meilleur à ce jour et la cinquième partie, » Witch War « , aurait été incroyable. À suivre dans les pages de la bande dessinée #CAOS livre… »

Sur la base de ce à quoi Aguirre-Sacasa a fait allusion, voici ce qui aurait pu se passer Les aventures effrayantes de Sabrina Partie 5 …

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir!

Merci pour tout l’amour, #sabrinanetflix Ventilateurs. La quatrième partie est notre meilleure à ce jour et la cinquième partie, «Witch War», aurait été incroyable. A suivre dans les pages de #CAOS bande dessinée … 💔🔮☠️🍔👨🏻‍💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX – RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 10 juillet 2020

Bien que l’émission ne se poursuive pas sur Netflix, il est possible que nous voyions un jour le chapitre suivant, intitulé « Witch War ». c’est vague exactement ce que «Witch War» aurait impliqué pour le scénario de l’émission télévisée, mais grâce à la fin de la partie 4, nous pouvons avoir une idée.

Lilith est maintenant sur le trône en enfer (ce qui aurait sûrement provoqué un lot du drame) et Blackwood a été vaincu, laissant Mary Wardwell diriger son église (elle semblait très sus!). Sabrina est aussi, à notre connaissance, super mort – et sur la base de ce que nous avons appris sur la mort et la résurrection, il semble qu’il serait impossible de la ramener, n’est-ce pas? Mais comment pouvez-vous avoir une autre saison de Sabrina sans … Sabrina?

La partie 5 aurait sans aucun doute exploré les conséquences de tous ces événements, en répondant, espérons-le, aux questions qui nous restent après la partie 4.

Il y a cependant une chose qui semble être taquinée: Sabrina La partie 5 aurait apparemment vu le tant attendu Riverdale crossover.

Dans l’illustration comique partagée par Aguirre-Sacasa, Archie, Betty, Veronica, Cheryl et Jughead sont tous représentés aux côtés de Sabrina, Harvey, Roz, Theo et Nick, avec les mots «Les sorcières de Riverdale arrivent».

De toute évidence, il n’y a pas de sorcières RiverdaleLe canon de la télévision de sorte que soit cette image était plus à voir avec les bandes dessinées et non une référence directe à l’émission CW, soit Aguirre-Sacasa avait un autre tour dans sa manche qui le ferait en quelque sorte fonctionner. (La famille Blossom semble cependant avoir des liens avec Greendale, comme nous l’avons vu dans CAOS Partie 3.)

Tandis que CAOS a été annulée, les citoyens de Greendale apparaissant à Riverdale à l’avenir n’est pas hors de question. Bien que les apparitions de Sabrina (qui est morte) et Nick (qui est également mort) ne semblent pas vraiment plausibles maintenant – mais on ne sait jamais avec Riverdale!

Dans un autre post Instagram partagé en septembre 2020, Aguirre-Sacasa a également tease: « Comme Zelda le dit dans la quatrième partie: » Il n’y a pas de mort pour les sorcières. Seulement la transformation. » L’histoire des sorcières de Greendale n’est pas terminée. Nous avons toujours la quatrième partie, qui vous attend, avec les terreurs eldritch. Et après ça … Eh bien, approchez-vous et je vais vous dire un secret … «

Pour les fans qui veulent savoir ce qui se passe dans le CAOS saga ensuite, Aguirre-Sacasa a tease que l’histoire se poursuivra dans les pages de la bande dessinée. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée pour cela.

