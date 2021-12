Sabrina pourrait apparaître dans plus d’épisodes de Riverdale

En octobre, il a été annoncé que Kiernan shipka se mettrait à la place de Sabrina et les fans sont devenus fous. Est-ce qu’en décembre de l’année dernière, Netflix a décidé d’annuler Le monde caché de Sabrina qui s’est terminé par la mort de son protagoniste bien-aimé qui s’est sacrifié pour sauver le monde. Pendant des années, les fans des deux séries rêvaient d’un croisement mais jusqu’ici il avait nié.

Maintenant, dans la sixième tranche de Riverdale un seul événement se produira. Roberto Aguirre-Sacasa, créateur des deux spectacles, a élevé une sorte d’univers parallèle avec lequel ils mettront à l’honneur différentes productions d’horreur et seront connus sous le nom de RiverVale. Dans le premier des épisodes, « L’Heure(s) Sorcière(s) » qui arrivera la semaine prochaine, apparaîtra Kiernan shipka dans le croisement tant attendu et attendu entre Le monde caché de Sabrina et Riverdale.

Étant un univers parallèle, l’idée que Sabrina rester en vie n’a pas besoin de trop de justifications. Cependant, Aguirre-Sacasa a promis que le public recevra une explication sur pourquoi il est là et ce qui s’est passé à la fin de la série qu’il a pu voir en Netflix entre 2018 et 2020, sur quatre saisons. Mais aussi, une excellente nouvelle a été confirmée.

Les showrunner des deux séries a promis qu’il pourra revoir Kiernan shipka comme dans Sabrina Dans un futur pas si lointain. « Sans rien dire ni spoiler, je peux dire que oui, il y a une chance que nous nous reverrons. Kiernan Quoi Sabrina plus tard dans Riverdale. Oui, il y a une possibilité », a souligné la créativité derrière les fictions inspirées de bandes dessinées archie dans une interview avec L’Enveloppe.

Comment est né le croisement entre Riverdale et Sabrina

Roberto Aguirre-Sacasa Il a également donné des détails sur la façon dont l’idée de la croisement et pourquoi il a fallu si longtemps pour se réaliser. Apparemment les deux Netflix Quoi Le CW Ils étaient intéressés à le faire, mais le fait qu’ils soient deux studios différents est devenu un obstacle. « Vous voulez que ces événements soient spéciaux. Et pour ce qui est de la chose la plus spéciale qui ait pu arriver, l’apparition la plus significative d’un personnage ou du croisement Plus important encore, au carrefour le plus important des récits, il est Sabrina« , condamna-t-il et ajouta : « Aucun doute ». D’autre part, il a souligné l’effort qu’il a fait Shipka joindre: « Je faisais un million de choses ».

