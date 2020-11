Sabrina Claudio recrute The Weeknd et Alicia Keys pour « Christmas Blues »

Sabrina Claudio est dans l’esprit de Noël, et nous aussi! La belle et talentueuse jeune chanteuse partage ses acclamations de vacances avec un nouvel album intitulé Blues de Noël. L’album de Noël de 8 chansons présente Alicia Keys et The Weeknd, qui volent tous les deux la chanson sur leurs morceaux respectifs.

« Nous n’avions vraiment aucune idée de l’endroit où nous finirions … nous étions juste en train de créer parce que ça faisait du bien », a écrit Claudio à propos de l’album sur les réseaux sociaux. « À @aliciakeys & @theweeknd, merci d’avoir cru en cette intention. Mon dieu, je n’aurais jamais pu imaginer que deux des personnalités les plus influentes de ma vie et de mon parcours en tant qu’artiste m’accompagneraient sur un album que j’ai fait purement et simplement du désir de faire briller une toute petite lumière pendant une année incroyablement sombre. «

Entrez dans l’esprit des vacances et diffusez Blues de Noël maintenant et dites-nous ce que vous pensez du projet ci-dessous.