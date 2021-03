Sabine Schmitz, ancienne présentatrice et pilote de course de Top Gear, décède à l’âge de 51 ans

Lego City: Les voitures de course (60256)

Un fantastique set de construction pour les enfants qui aiment les jouets d'action. Les jeunes pilotes de course vont savourer l’action ultra-rapide et infinie de ce set de construction LEGO® City Les voitures de course (60256). Ces modèles LEGO de voitures de course à essence et électrique et leurs figurines