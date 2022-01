Saban Films obtient les droits nord-américains sur un territoire hostile

Saban Films prévoit une sortie en salles à l’échelle nationale pour le drame d’action-western Territoire hostile Plus tard cette année. La filiale de Saban Capital Group a eu une liste assez chargée depuis sa création en 2014, sortant plusieurs films notables, dont la comédie dramatique de Tom Hanks. UNE Hologramme pour le roi et 2017 Power Rangers. Ces deux films étaient des coentreprises avec de plus grandes sociétés de production, cependant, Saban Films n’ayant pas encore son propre film d’évasion stellaire.

Cependant, le studio de production a de grands espoirs Territoire hostile pourrait être une caractéristique majeure après l’acquisition des droits de distribution nord-américains plus tôt ce mois-ci. Le film, précédemment intitulé Le train orphelin, tente de tisser un récit convaincant et chargé d’émotion autour de l’histoire peu connue du « mouvement du train orphelin » qui a traversé l’Amérique de 1854 à 1929.

Le président de Saban films, Bill Bromiley, a annoncé l’acquisition avec la déclaration suivante :

«Nous avons été incroyablement émus par le récit de Brian sur cette histoire, qui capture parfaitement le courage et la résilience des colons américains et fournit un exemple de la façon dont les gens peuvent se rassembler pour le bien commun. Le fait que ce train orphelin ait réellement existé et était en pratique pendant l’après-guerre civile est stupéfiant.

Le programme de protection sociale visait à transporter les enfants orphelins des villes densément peuplées du front de mer oriental à travers l’Amérique vers des régions qui étaient encore ou avaient été récemment incorporées aux États-Unis plus grands. On pense que le mouvement controversé a relogé et, dans de nombreux cas, séparé environ 250 000 enfants pendant son mandat. On estime que 2 millions d’Américains sont aujourd’hui en mesure de retracer leur héritage jusqu’à l’un des passagers à bord de ce train.

Territoire hostile suit l’histoire d’un soldat de l’Union joué par Matt McCoy (La main qui a secoué le berceau, La route de glace) qui est présumé mort après avoir été détenu dans un camp de prisonniers de guerre pendant la guerre civile américaine. À sa libération après la fin de la guerre, il constate que ses enfants ont été confiés au mouvement des trains orphelins et il se lance dans un voyage pour les récupérer. Pendant ce temps, ses enfants ont du mal à s’adapter à la vie sur la nouvelle frontière jusqu’à ce que des individus improbables se réunissent pour le plus grand bien afin de promouvoir l’égalité dans le Far West.





Le titre précédent cadre sans doute mieux le récit du film, mais il a probablement été modifié pour éviter toute confusion avec le drame de 1979. Train orphelin avec Glenn Close. Alors que le téléfilm de 1979 était une saga au rythme plus lent se concentrant sur les luttes du train lui-même et de ceux à bord; Hostile Territoire promet d’offrir beaucoup plus de courage, d’action et de triomphe de l’esprit américain. Comme le promet le slogan, le soldat de l’Union de McCoy « retrouvera ses enfants à tout prix ».

Territoire hostile met également en vedette Brea Bee (Livre de jeu Silver Linings, Les Goldberg), Brad Leland (Horizon des eaux profondes), Temple de Lew (Les rejets du diable), Craig Tate (Roi Richard) et scénariste/réalisateur lui-même, Brian Presley. Le film devrait sortir plus tard cette année; cependant, Saban Films n’a fourni aucune autre information à ce stade.









