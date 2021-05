Ryzen 7 5800U vs Core i7-1185G7: tout ce que vous devez savoir avant d’acheter votre prochain ordinateur portable

Il est assez facile de choisir entre une puce de bureau Ryzen 5000 et un Intel Core de 10e ou 11e génération: obtenez le Ryzen, 9 fois sur 10.

La réponse n’est pas aussi claire lorsque vous passez à la catégorie d’ordinateurs portables la plus populaire: les ultraportables qui pèsent moins de trois livres. En comparant la meilleure puce mobile Ryzen 5800U d’AMD à la meilleure puce mobile Intel Core i7-1185G7, le choix n’est pas simplement de savoir laquelle est la plus rapide. Au lieu de cela, pour choisir le meilleur processeur pour vos besoins, vous devrez réfléchir à la façon dont vous utilisez votre ordinateur portable ultraportable, puis choisir le processeur le mieux adapté à vos tâches.

Étant donné que la plupart des gens ne savent pas si leurs applications utilisent plus de cœurs de processeur ou ont simplement besoin d’horloges à très forte augmentation pour les tâches à un seul thread, nous essaierons de vous aider dans votre choix en définissant des scénarios d’utilisation et en discutant de la puissance de chaque processeur. Peu de gens ne font qu’une chose, bien sûr, alors regardez tous les scénarios qui vous conviennent et voyez où ils se penchent.

AMD Ceux qui utilisent des applications qui nécessitent autant de cœurs que possible devraient opter pour le Ryzen 7 5800U d’AMD, qui a deux fois plus de cœurs que Tiger Lake de 11e génération d’Intel.

Je suis un animateur 3D

Peu de choses offrent des absolus, mais nous pouvons dire avec une certitude à 95% que si vous restituer vos modèles 3D dans Blender, Maxon Cinema 4D, le Ryzen 7 5800U d’AMD est le meilleur choix grâce à ses huit cœurs de processeur. Bien sûr, il peut y avoir de rares occasions où la puce Intel est plus rapide, mais dans la plupart des tâches, avoir huit cœurs au lieu de quatre sera presque toujours mieux. Le meilleur processeur: Ryzen 7 5800U

J’encode ou convertis une vidéo

Dans le monde actuel basé sur le streaming, la conversion d’une vidéo d’une résolution à une autre ou d’un CODEC à un autre n’est probablement pas aussi populaire qu’il y a 10 ou 15 ans. Mais si vous êtes le genre de personne qui utilise l’utilitaire génial et gratuit HandBrake pour convertir des vidéos, le processeur avec plus de cœurs est préféré.

Nous devrions également dire que les deux processeurs ont un matériel d’encodage vidéo dédié qui est généralement beaucoup, beaucoup plus rapide. Le moteur de codage vidéo d’AMD, lié à sa microarchitecture Zen 3, surpasse en fait Quick Sync d’Intel à Tiger Lake, mais vous devez savoir que cela n’a pas d’importance s’il n’est pas pris en charge. Donc, avant de faire un choix, vérifiez votre application d’encodeur vidéo pour la prise en charge du magnétoscope ou du QSV. Pourtant, nous dirions que c’est généralement le domaine d’AMD. Le meilleur processeur: Ryzen 7 5800U

J’édite une vidéo dans Adobe Premiere

Vous voudrez peut-être regrouper Adobe Premiere dans la catégorie d’encodage, mais il y a plus de nuances. L’encodage d’une vidéo avec HandBrake consiste généralement à la convertir. Le montage de la vidéo peut signifier des corrections d’exposition, des corrections de couleur ou un effet visuel tel qu’un flou ou un Homer Simpson Star Wipe avant de cracher cette vidéo. Dans cette catégorie, le Core i7-1185G7 de 11e génération d’Intel a en fait un léger avantage sur le Ryzen 7 5800U d’AMD, bien qu’il n’ait que quatre cœurs au lieu de huit. La raison en est l’optimisation matérielle et peut-être les meilleurs cœurs graphiques de la puce Intel. Le meilleur processeur: Core i7-1185G7, mais c’est proche

Je retouche des photos dans Adobe Photoshop et Lightroom Classic

Si l’édition de photos à partir de votre nouvel appareil photo numérique coûteux est votre confiture, la réponse est simple: tout le monde y gagne! C’est-à-dire que si le Ryzen 7 5800U a le signe de la tête, il est suffisamment proche (2% en général) pour que cela n’a pas d’importance. Et comme Adobe Premiere, ce que vous faites dans l’application fera également une différence. Certaines tâches favoriseront Intel, et certaines parties favoriseront AMD. Le meilleur processeur: les deux!

Je travaille réellement dans Microsoft Office

Le travail réel pour la plupart des gens n’implique pas de vidéo ou d’images. Au lieu de cela, il s’agit de Microsoft Word, PowerPoint et Excel. Le Ryzen 7 5800U d’AMD s’améliore considérablement par rapport au Ryzen 7 4800U et détient désormais une petite avance dans Office. C’est en surface, cependant. Une grande partie de l’avance d’AMD vient dans Excel, où il a une avance de 30% dans les tâches lourdes de calcul. C’est principalement un lavage dans Word et la navigation dans Edge, et Intel a un gros avantage de 20% dans PowerPoint.

Vous devez choisir votre processeur en fonction de votre journée de travail. Si vous exécutez des feuilles de calcul robustes comme une formation de joueur Excel compétitive pour Ballmercon 22, alors c’est AMD. Si vous êtes le Picasso des présentations PowerPoint, Intel est préférable.

Une chose à garder à l’esprit est que vous devez être un utilisateur extrême d’Office pour voir ces différences – 99% des gens ne peuvent pas le dire. Le meilleur processeur: pour Excel robuste, Ryzen 7 5800U et pour PowerPoint robuste, Core i7-1185G7. Pour tout le monde, les deux sont excellents.

Intel Le Core i7-1185G7 d’Intel de 11e génération est le champion des graphiques intégrés.

je joue à des jeux

Tout d’abord, nous devons dire que si vous prévoyez d’acheter un ordinateur portable principalement pour jouer à des jeux, nous vous recommandons vivement d’investir dans un ordinateur portable de jeu plus lourd et plus grand avec une carte graphique GeForce ou Radeon discrète. Le jeu concerne toujours en grande partie le plus gros GPU, et cela vaut la peine supplémentaire d’argent ou de poids.

Les graphiques intégrés d’aujourd’hui ont parcouru un long chemin. Entre le Ryzen 7 5800U avec Radeon Graphics et le Core i7-1185G7 avec des graphiques Iris Xe, le vainqueur sans conteste est la puce Intel.

Dans certains jeux, le combo Ryzen et Radeon peut égaler ou légèrement dépasser le Core i7 et l’Iris Xe, mais en général, tout ce que nous avons testé fait du processeur Intel le processeur préféré pour les jeux sur un ordinateur portable ultra-léger. Le meilleur processeur: Intel Core i7-1185G7

J’utilise des applications d’imagerie IA avancées

L’IA en est encore à ses balbutiements pour les consommateurs, avec une prise en charge d’applications dispersée, mais nous avons vu des résultats suffisamment impressionnants pour nous dire que c’est quelque chose à garder sur le radar. Si vous utilisez déjà les fonctionnalités des applications Topaz, Nero et CyberLink, Intel est le processeur incontournable, grâce aux premiers investissements réalisés par l’entreprise dans ce domaine. Le meilleur processeur: Intel Core i7-1185G7.

Je travaille toujours avec mon ordinateur portable sur batterie

Une chose que nous devrions mentionner dans notre discussion sur les performances est que la plupart des tests sont exécutés avec l’ordinateur portable branché plutôt que sur batterie. Lorsque vous êtes sur batterie, les choses deviennent un peu plus nuancées, car chaque fournisseur peut modifier les performances pour allonger la durée de vie de la batterie.

Sur la base de tests d’un MSI Prestige 14 et d’un Asus ZenBook, nous avons généralement constaté que sur batterie, le ZenBook basé sur Ryzen perdait en effet beaucoup de performances pour économiser la batterie. L’ordinateur portable basé sur Core i7 a favorisé plus de performances sur batterie. Souvent, fonctionnant sur batterie, le Core i7 a fini par être plus rapide que le Ryzen 7.

Si vous êtes un utilisateur débranché et que cela suffit pour vous convaincre de passer à Intel, une chose que nous devons également noter est que l’augmentation des performances se fait souvent au prix d’une durée de vie de la batterie plus courte.

Le meilleur processeur: Core i7-1185G7 pour des performances généralement meilleures sur la batterie, mais Ryzen 7 5800U pour une durée de vie de la batterie généralement meilleure.

Je viens de naviguer sur le Web

Sur papier en utilisant le navigateur Chrome et dans plusieurs tests de navigateur standard de l’industrie, le Ryzen 7 5800U a une petite avance sur le Core i7-1185G7. Assez pour compter? Probablement pas. Si vous recherchez un ordinateur portable pour regarder des vidéos Netflix et YouTube tout en lisant les actualités et les sites Web, les deux processeurs sont définitivement exagérés pour vos besoins. Nous vous recommandons plutôt de choisir un ordinateur portable en fonction de l’écran, du clavier, du trackpad, des ports, des haut-parleurs et même de la palette de couleurs, avant de vous inquiéter trop du processeur.

Le meilleur processeur: Core i7 et Ryzen 7 sont exagérés ici

