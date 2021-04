Ryu et Chun-Li se transforment en Power Rangers passionnants

Power Rangers n’est pas étranger aux crossovers, et au fil des ans, la franchise a interagi avec certains des plus grands frappeurs, y compris Street Fighter. Maintenant, deux membres de Street Fighter arrivent au jeu de combat Battle For The Grid; Ryu (Crimson Hawk Ranger) et Chun-Li (Blue Phoenix Ranger).

Les fans reconnaîtront les conceptions de costumes du crossover Power Rangers: Legacy Wars de nWaymais maintenant vous pouvez les marquer sur la console de votre choix et ils n’ont jamais été aussi beaux.

Le pack DLC Street Fighter sera lancé sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia le 25 mai au prix de 12,50 € et comprendra à la fois des combattants et des skins exclusifs qui seront révélés plus tard. Vous pouvez également acheter chaque combattant individuellement pour 5,99 €.

«Tout le genre de combat 2D remonte à Chun-Li et Ryu qui ont fait beaucoup de bruit dans Street Fighter II», dit-il. Rose sauvage de la communauté nWay et de l’équipe marketing.

Power Rangers: Battle for the Grid continue de croître, ajoutant à sa galerie de personnages deux nouveaux rangers, Crimson Hawk et Blue Phoenix, dont l’identité s’avère être celle des déjà connus Ryu et Chun-Li de Street Fighter, qui feront ses débuts au match le 25 mai prochain. pic.twitter.com/Bpnfr1BlZf – CulturaVJ (@CulturaVJ)

Bataille pour la grille recevra une nouvelle version intitulée Power Rangers: Battle For The Grey – Super Edition, qui comprendra les trois collections Season Pass, le Street Fighter Pack et 4 nouveaux skins bonus.