Ryu et Chun Li de Street Fighter pourraient-ils entrer dans le Fortnite Battle Royale Ring?

Chaque Fortnite La mise à jour est fournie avec un éventail de produits cosmétiques et de changements, mais l’un des principaux aspects importants sont les portails qui apparaissent. Tout le monde sait que ces portails signalent que de nouveaux personnages adopteront très prochainement Battle Royale. Cette fois, il semble qu’un crossover très peu méfiant puisse apparaître, Combattant de rue, avec Ryu et Chun Li entrant dans le combat.

Pour la v15.40, deux portails sont apparus, et tout de suite, les dataminers / leakers travaillent d’arrache-pied pour les déchiffrer pour dire au monde ce qui va arriver. Les deux portails sont nommés Escarmouche et Kepler. Cependant, il n’y a pas longtemps, Escarmouche était plus ou moins décryptée avec sonner et des images.

Infos chasseur à venir: « Escarmouche » – 1 femme – 1 homme Les deux ont des émoticônes intégrées « Kepler » – 1 homme – A une émote intégrée

IFireMonkey

Bien sûr, les images n’étaient pas une image mais disséquées en plusieurs, mais il était assez évident de savoir quelle était l’image complète, une étape de combattant de rue, appelé Suzaku Castle, qui n’est autre que la scène de Ryu. Il n’y a aucune preuve de Chun Li, bien qu’il soit assez évident qu’elle serait la femme, car Ryu et Chun Li sont dans le jeu depuis le tout début.

NOUVELLES IMAGES DU PORTAIL pic.twitter.com/I4a8U9F3bC – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 19 février 2021

Il semble assez clair que Ryu et Chun Li viendront à Fortnite, mais c’est l’un des croisements les plus étranges à notre avis, mais c’est l’un des plus brillants. Cela signifie qu’Epic pourrait sans aucun doute faire apparaître n’importe qui dans Battle Royale; la portée est infinie!

Maintenant, nous avons l’un des portails décrypté quoi; qui pourrait apparaître dans le prochain? Si les informations sont exactes, nous attendons un chasseur masculin? Des idées?