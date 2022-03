« Rythme sauvage » : qui est qui dans la série colombienne Netflix

« Rythme sauvage” est une série colombienne de Netflix qui raconte l’histoire de deux danseurs de mondes opposés qui feront tout leur possible pour réaliser leurs rêves. Après avoir perdu le rôle principal dans la pièce parce que le nouveau directeur artistique du Royal cherche quelque chose de différent, Antonia se tourne vers les mouvements urbains de Pura Kaye pour s’inspirer et conclut un accord avec Karina, qui essaie d’offrir une opportunité à son groupe.

Cependant, un rebondissement inattendu va changer le scénario des deux protagonistes de la fiction réalisée par Simón Brand, qui a été créée le mercredi 2 mars 2022 et compte huit épisodes.

« Rythme sauvage» met en vedette l’actrice et chanteuse colombienne Greeicy Rendón et sa compatriote Paulina Dávila. Ils sont rejoints par Martina La Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago, Kevin Bury et Andrés Juan Hernández. Mais qui est qui dans la série de Netflix?

QUI EST QUI DANS « WILD RHYTHM » ?

1. Greeicy Rendon est Karina

Karina est une jeune femme colombienne qui, pour subvenir aux besoins de sa grand-mère et de son frère, doit supporter un patron qui la harcèle en permanence. Elle adore danser et a un groupe appelé Pura Kaye avec des amis du quartier. Malgré ses efforts, il n’a toujours pas l’occasion de montrer son talent.

Greeicy Rendón dans le rôle de Karina dans « Wild Rhythm » (Photo : Netflix)

2. Paulina Davila est Antonia

Contrairement à Karina, Antonia mène une vie confortable et fait partie d’une prestigieuse école de danse. Cependant, ses rêves sont menacés lorsque sa mère le pousse à étudier une carrière plus sérieuse et lui retire son soutien financier. De plus, le nouveau directeur musical du Royal le fait douter de ses capacités.

Paulina Dávila dans le rôle d’Antonia « Wild Rhythm » (Photo : Netflix)

3. Martina la dangereuse est Bombita

Bombita est la demi-sœur de Checho et est l’un des membres de Pura Kaye. Elle est prête à tout pour assurer le succès de son groupe musical, y compris voler son frère.

Martina la Peligrosa en Bombita et Ángela Cano en Ximena dans « Wild Rhythm » (Photo : Netflix)

4. Angela Cano est Ximena

Bien que Ximena aime aussi danser, elle en a assez de tant d’échecs et décide de voyager aux États-Unis avec sa mère pour avoir une autre opportunité de faire ce qu’elle aime le plus : la danse. Dans le processus, il s’implique avec des personnes très dangereuses et commet des erreurs qui pourraient lui coûter cher.

5. Sashua Lopez est La Chama

La Chama est le quatrième membre de Pura Kaye et malgré les difficultés, elle est convaincue qu’avec ses amis, elle réalisera ses rêves. Cependant, vous devez également penser à la famille que vous devez entretenir au Venezuela.

Sashua López dans le rôle de La Chama dans « Ritmo Salvaje » (Photo : Netflix)

6. Juan Manuel Guilera est Mateo

Mateo est un Argentin qui est resté en Colombie pour étudier à la Royale et se rapprocher d’Antonia. Lorsque leur relation prend fin, il perd le contrôle et tente de se venger de Checho, le nouveau partenaire de son ex.

Le casting de la première saison de « Rythme sauvage » complète le:

David Palacio est Checho, le frère aîné de Bombita.

Cristina Warner est Miranda, la directrice du Royal.

Sergio Herrera est Vicente, un étudiant à l’intérêt amoureux de Royal et Alex.

Kevin Bury dans le rôle d’Alex, le frère cadet de Karina.

Andrés Juan Hernández est Jacobo, le nouveau directeur du Royal.

Alejandro Buitrago est Curro, un trafiquant de drogue.