Ryan Reynolds veut redémarrer Fantastic Four avec It’s Always Sunny à Philadelphie Cast

Dead Pool star Ryan Reynolds veut faire un Les quatre Fantastiques film mettant en vedette le gang de It’s Always Sunny à Philadelphie en tant que famille de super-héros. Dans l’une des farces brevetées de l’acteur, Reynolds a déclaré que tous les plans et le soutien financier pour la suite de la bande dessinée à venir, Deadpool 3, ont été redistribués à la place pour rendre son Fantastic Four / Il fait toujours beau à Philadelphie les rêves de mash-up deviennent réalité.

Ryan s’est fait un nouvel ami. Il est super excité au début des amitiés alors il a tout changé # Deadpool3 ressources pour essayer de faire cela #les quatre Fantastiques film arriver. Pardon @deadpoolmovie! pic.twitter.com/LqxrZ4IKZa – Effort maximal (@MaximumEffort) 1er mai 2021

« Ryan s’est fait un nouvel ami. Il est très excité au début des amitiés, alors il a déplacé toutes les ressources de # Deadpool3 pour essayer de faire de ce film #fantasticfour une réalité. Désolé @deadpoolmovie! »

Ryan Reynolds et Il fait toujours beau à Philadelphie La star Rob McElhenney a récemment uni ses forces pour reprendre l’équipe de football de la Ligue nationale, Wrexham, et le duo aurait acheté l’équipe pour 2,78 millions de dollars. Cela a apparemment conduit Reynolds à croire que McElhenney et son équipe feraient les quatre fantastiques parfaits et à en juger par l’image photoshoppée fournie avec l’idée, il n’est pas très mal.

L’événement Disney Investor Day de l’année dernière a finalement révélé des plans pour un Les quatre Fantastiques redémarrer, en confirmant que Spider-Man: loin de chez soi Le réalisateur Jon Watts est à bord pour diriger le film, qui amènera la famille super puissante de Marvel dans le MCU. Actuellement, il n’y a pas de mot sur ce que Marvel Studios prévoit de faire avec les super-héros emblématiques afin de les amener dans le MCU, ou sur qui ils prévoient de les jouer, mais il y a quelque chose à propos de Glenn Howerton en tant que Doctor Doom et Danny DeVito en tant que The Chose qui fonctionne.

Avec The Fantastic Four et The X-Men maintenant sous l’égide de Marvel, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé qu’il avait hâte d’ajouter ces personnages à la liste des MCU. « La vérité est que je suis excité pour eux tous. Je suis excité, et ce ne sont pas seulement les noms de marque que vous connaissez – il y a des centaines de noms sur ces documents, sur ces accords », a déclaré Feige à propos de tous les personnages qui Marvel peut désormais utiliser sur grand et petit écran. «Et le fait que Marvel soit aussi proche que possible d’avoir accès à tous les personnages, c’est quelque chose dont je rêve depuis près de 20 ans chez Marvel. Et c’est très excitant.

Pour ce qui est de Deadpool 3, et en supposant que Ryan Reynolds plaisante, le Merc with the Mouth rejoindra les goûts de Homme araignée et Docteur Strange dans l’univers cinématographique Marvel suite à l’acquisition de 21st Century Fox par The Walt Disney Company. Feige a depuis assuré aux fans que le personnage restera le même en disant: « Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment … Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. «

Deadpool 3 va, bien sûr, ramener Ryan Reynolds comme personnage principal, et est en cours d’écriture par Bob’s Burgers duo Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin. Cela nous vient de Effort maximum. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: C’est toujours ensoleillé à Philadelphie, Fantastic Four, Deadpool 3