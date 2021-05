Ryan Reynolds veut que Marvel rende Deadpool ouvertement bisexuel dans le MCU

Marvel T-Shirt Femme Deadpool Veut des Royalties Marvel - Gris - S - Gris

Dans la famille T-Shirt Marvel on demande le Tee Shirt Geek Deadpool !Le film Deadpool a eu un succès monstre et le deuxième volet n'était pas en reste ! Ce Tee Shirt Deadpool est conçu dans un mélange de coton doux et de polyester confortable à porter. Il comprend des manches courtes renforcées, un col rond et un ourlet droit. L'illustration est de haute qualité ce qui vous permet de vous offrir un vêtement Geek qui résistera à l'épreuve du temps !Ce Tee Shirt Geek femme est sous licence officielle, un gage de sa qualité. Nous on l'adore ! Détails : 90% Coton10% PolyesterT-shirt DeadpoolLa source du coton a été tracée éthiquement.T-shirt de taille slim, si vous préférez une coupe large, veuillez commander une taille au dessus.