Ryan Reynolds veut faire une apparition dans It’s Always Sunny à Philadelphie en tant que petit ami de Mac

Dead Pool étoile Ryan Reynolds veut s’unir avec son copropriétaire du Wrexham AFC Rob McElhenney sur la sitcom à succès de ce dernier, Il fait toujours beau à Philadelphie. Apparaissant ensemble avec l’aimable autorisation de Buzzfeed, Reynolds déclare qu’il aimerait faire une apparition dans Il fait toujours beau à PhiladelphieMcElhenney sachant exactement comment il pourrait le faire fonctionner.





« Je suis personnellement offensé qu’on ne me l’ait jamais demandé », a déclaré Reynolds à propos de son apparition dans la série, qui a été créée pour la première fois sur FX en 2005 et a depuis eu 15 saisons. Reynolds révèle que lui et Il fait toujours beau à Philadelphie La star et l’écrivain Rob McElhenney ont déjà discuté de camées potentiels, McElhenney répondant: « Eh bien … ça peut être arrangé. »

FILM VIDÉO DU JOUR

McElhenney suggère même qui Reynolds pourrait jouer s’il rejoignait le Il fait toujours beau à Philadelphie liste disant: « Mac a besoin d’un petit ami. » Reynolds semble être d’accord avec l’idée, répondant par un « Génial, faisons-le! »

Donc, maintenant que Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont officiellement les meilleurs amis après leur achat du club de football de l’association galloise Wrexham AFC en 2020, le couple aurait acheté l’équipe pour 2,78 millions de dollars, cela ressemble certainement à Il fait toujours beau à Philadelphie pouvait voir le A-lister et Dead Pool 3 star ajoutée aux rangs en tant que prétendant pour le personnage de McElhenney, Mac.

Il fait toujours beau à Philadelphie suit Rob McElhenney, Charlie Day, Glenn Howerton, Kaitlin Olson et Danny DeVito en tant que groupe d’amis narcissiques et sociopathes qui dirigent le bar irlandais Paddy’s Pub dans le sud de Philadelphie, en Pennsylvanie. En plus de gérer un bar prospère, ils passent la plupart de leur temps libre à boire, à intriguer, à se disputer entre eux et à comploter des arnaques élaborées contre les autres.

Il fait toujours beau à Philadelphie s’est avéré être un énorme succès sur FX et FXX, et a maintenant eu plus de saisons que toute autre série américaine de comédie en direct. La saison 15 s’est terminée l’année dernière, It’s Always Sunny à Philadelphie ayant depuis été renouvelée pour quatre saisons supplémentaires.





Ryan Reynolds auditionné pour Superman, Rob McElhenney auditionné pour Star Wars

Images de Warner Bros.

Les deux acteurs offrent quelques autres informations intéressantes sur eux-mêmes dans les images, Ryan Reynolds révélant qu’il a déjà auditionné pour le rôle de l’icône de DC, Superman. Il rejoindrait bien sûr le monde de DC dans le très décrié La lanterne Verte en 2011. Bien qu’il soit difficile d’imaginer les plaisanteries constantes Dead Pool acteur comme l’homme d’acier, il est sûrement encore plus difficile d’imaginer Rob McElhenney comme Anakin Skywalker dans le Guerres des étoiles trilogie préquelle.

« J’ai auditionné pour Anakin Skywalker », dit McElhenney, avant de révéler l’étrange raison pour laquelle il a été écarté. « Je me souviens qu’ils m’ont dit « ça ne marchera pas parce qu’il n’a pas les yeux bleus ». Et j’étais comme « b—h, tu crées des armées entières pleines de robots mutants, mais tu ne peux pas changer les yeux de quelqu’un? »

Bien sûr, Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont connu un énorme succès malgré la perte de ces rôles majeurs. McElhenney est bien sûr occupé sur le petit écran avec à la fois les aventures continues du gang dans Il fait toujours beau à Philadelphie et son rôle dans la série Apple TV+ Quête mythique.

Reynolds doit quant à lui reprendre le rôle du Merc with a Mouth dans Dead Pool 3qui verra également Hugh Jackman revenir en tant que Wolverine. Dead Pool 3 est prévu pour le 8 novembre 2024.